Adanaspor'un eski yıldızı Almanya'da cumhurbaşkanı adayı oldu

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi, eski milli futbolcu Thomas Berthold'u cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi. Parti eş başkanları Alice Weidel ve Tino Chrupalla, 14 Kasım'da yaptıkları açıklamayla kararı kamuoyuna duyurdu. AfD üyesi olmayan Berthold'un bağımsız kimliğine dikkat çeken parti yönetimi, eski futbolcunun tüm Almanları temsil edebileceğini savundu.

AFD'DEN ESKİ FUTBOLCUYA CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

AfD eş başkanları, Berthold'un futbolculuk kariyerinde kazandığı deneyime vurgu yaparak takım ruhu ve ortak hedefler doğrultusunda hareket etme becerisinin cumhurbaşkanlığı görevine katkı sağlayacağını öne sürdü. Parti yönetimi, Berthold'un herhangi bir siyasi partiye üye olmamasını da adaylığının önemli özelliklerinden biri olarak gösterdi.

Berthold'un adaylığı Almanya'da siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. CSU'lu siyasetçi Stephan Mayer, eski futbolcunun Covid-19 salgını dönemindeki açıklamalarını eleştirirken, SPD'li Ralf Stegner de AfD'nin aday tercihine tepki gösterdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ 30 OCAK'TA YAPILACAK

Almanya'da cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından değil, Federal Meclis milletvekilleri ile eyalet parlamentolarının belirlediği temsilcilerden oluşan Federal Kongre tarafından seçiliyor. Toplam 1.260 üyenin katılacağı seçim, 30 Ocak 2027'de gerçekleştirilecek.

CDU/CSU'nun adayı Ilse Aigner'e SPD ve Yeşiller de destek veriyor. AfD'nin Berthold'u aday göstermesi ise partinin kendi siyasi çizgisini cumhurbaşkanlığı seçiminde temsil etme hamlesi olarak değerlendiriliyor.