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Bitlis Tatvan'da midelerinde 1 kilo 130 gram uyuşturucu taşıyan 2 yabancı tutuklandı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsündeki yabancı uyruklu 2 şüphelinin midelerinde ve bağırsaklarında 1 kilo 130 gram uyuşturucu tespit edildi. Tıbbi müdahaleyle 113 parça halinde 566 gram sentetik uyuşturucu ve 564 gram eroin çıkarılan zanlılar tutuklandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde midelerinde ve bağırsaklarında 1 kilo 130 gram uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda uyuşturucuyla mücadele çalışması yürüttü.

Bu kapsamda ilçede ekiplerce durdurulan yolcu otobüsünde yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hastaneye götürülen zanlıların röntgen ve tomografilerinde midelerinde ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim bulunduğu belirlendi.

Tıbbi müdahaleyle şüphelilerin midelerinden ve bağırsaklarından 113 parça halinde 566 gram sentetik uyuşturucu, 564 gram eroin çıkarıldı.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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