Nerede yangın var? Yangınlar nerede çıktı? Manavgat, Milas, Bodrum, Marmaris, Didim, Kocaeli, Kütahya, Osmaniye, Adana, Kayseri, Ankara

Türkiye'de gündem son 2 günde çıkan yangınlar. Biri bitmeden başka bir yerden kötü haber gelmeye devam ediyor. Daha önce Manavgat'ta başlayan yangının ardından Milas, Didim, Bodrum, Marmaris, Kocaeli, Kütahya, Osmaniye, Adana, Kayseri ve Ankara'dan yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Yangın haberlerinin peşi sıra gelmesinin ardından vatandaşlar yangınların çıktığı yerler ile ilgili araştırma yapmakta. Peki, Nerede yangın var? Yangınlar nerede çıktı? Nerelerde yangın var?

Türkiye'de peşi sıra çıkan yangınlar gündeme oturdu. Milas, Didim, Bodrum, Datça, Marmaris, Manavgat, Kocaeli, Kütahya, Osmaniye, Adana, Kayseri ve Ankara'da çıkan yangınların sonrasından vatandaşlar internette bu konuyu araştırmaya başladılar. Türkiye'de çıkan detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

NERELERDE YANGIN VAR?

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Son günlerde gelen yangın haberleriyle Türkiye'nin ciğerleri yanmaya devam ediyor. Çıkan peşi sıra yangınların ardından son dönemde en çok merak edilen konu ise yangınların nerede olduğu.

MARMARİS

Muğla'nın Marmaris Armutalan bölgesindeki ormanlık alanda 13.05 sıralarında yangın çıktı. Tek noktadan başlayan yangında, alevler, kuru otalar ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yerleri ve oteller yaklaşık 100 metre mesafedeki yangında alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, çevre illerden takviye geldiğini belirterek, "Kamu kurum ve çalışanları yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yerleşim yerlerinde gerekli görülen yerler tahliye ediliyor." ifadelerini kullandı.

MANAVGAT

Dün Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 12.05'te başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarıyla sarsıldı. Ülkeyi dehşete düşüren felaket nedeniyle 18 köy ve mahalle boşaltıldı; evler ve ahırlar yandı. Akseki'de gece vakti başlayan yangın çevreye sıçradı. Vatandaşlar bir yandan evlerine ulaşan yangını bahçe hortumlarıyla söndürmeye çalışırken, bir yandan da hayvanlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Yangın nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi. 122 vatandaşın yangından etkilendiği, 58'inin ise tedavi altında olduğu öğrenildi. Yapılan yazılı açıklamada, dün öğle saatlerinde Antalya Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada yangın çıktığı hatırlatıldı ve şu ifadelere yer verildi:"Yürütülen söndürme çalışmalarında 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinası, 960 personel ve 30 su ikmal aracı bölgede. 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122 vatandaşımız etkilenmiştir. 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 19 ambulans, 6 UMKE ve 1 mobil komuta aracının sevk edildi. Antalya AFAD Müdürlüğü'nden 4 araç ve 14 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ayrıca Isparta, Burdur, Konya, Karaman ve Mersin illerinden Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 19 arazöz, 5 itfaiye aracı ve 1 su tankeri bölgeye sevk edilmiştir.

OSMANİYE

Osmaniye'de Kadirli ilçesinin ardından merkeze bağlı köylerden Dereobası ve Karacalar sınırı arasındaki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında yangın başladı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, havadan helikopter ve uçak ile karadan da arazözler ve iş makineleriyle müdahale edildi. Havanın kararmasıyla, helikopter ve uçakla müdahaleye ara verildi.

Yerleşim yerlerine yakın olan yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler de tedbir amaçlı boşaltıldı. Kadirli ilçesindeki Karatepe köyü ve Aslantaş Barajı civarına kadar yayılan yangını kontrol altına alma çalışmaları, karadan müdahaleyle sürüyor.

BODRUM

Bodrum'da da bugün orman yangını başladı. Söndürme ekipleri yangınlara müdahale ediyor. Yangın, Meşelik Mahallesi Pina Yarımadası Bodrum-Milas yolu üzerindeki ormanlık alanda çıktı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı.

İtfaiye araçlarının yangın bölgesine gidişi MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Bodrum ilçesi sınırlarındaki yangına çok sayıda ekip sevk edildi.

DİDİM

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Efeler Mahallesi İmbat Koyu Sitesi çevresindeki makilik ve zeytinlik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. 2 arazöz, 4 itfaiye aracı ve iş makineleri ile yangına müdahale sürerken, yangının büyük bir alanda etkili olduğu öğrenildi. Çevresinde yazlık evlerin bulunduğu yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

KÜTAHYA

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.Emet ilçesine bağlı Sarım köyü Cevizliyayla mevkisindeki ormanlık alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Emet Orman İşletme Müdürlüğü, Emet Belediyesi ve Etibor İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca 1 helikopterde havadan söndürme çalışmalarına katıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

KOCAELİ

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde ormanda çıkan yangında yaklaşık 30 dönüm alan yandı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Öğle saatlerinde Derince ilçesi Yenikent Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Yangına itfaiye ve orman ekipleri ve iş makineleriyle müdahalede bulunuldu. Ayrıca polisler de söndürme çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken yaklaşık 30 dönümlük ağaçlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

DATÇA

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin karadan müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. 1 hektarlık çamlık alan yanarak zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Yaka Mahallesi Kumyer mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Datça Orman İşletme Şefliği 'ne bağlı 5 arazöz, 2 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı, 3 teknik personel, 20 orman ve itfaiye işçisi sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu 1 saat içerisinde yangın kontrol altına alındı. Yangında, ilk belirlemelere göre 1 hektarlık çamlık alan yanarak zarar görürdü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA

Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi ve yer ekibi sevk edildi.Rüzgarın da etkisiyle şiddetini arttıran yangın nedeniyle bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ekiplerin müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan ilçesindeki yangın bölgesinde incelemesinin ardından Aladağ ilçesi Boztahta Mahallesi'ndeki söndürme çalışmalarını takip etti.

Boztahta Mahallesi'nde yangında mahsur kalan 10 kişinin kurtarılma çalışmalarını da takip eden Elban, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:" Adana'mızın birçok yerinde maalesef yangın var. Allah'a şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanma hadisesi söz konusu değil. Ekiplerimiz yangın bölgelerinde canhıraş bir çaba içerisindeler. Temennimiz en kısa sürede yangının kontrol altına alınması. Hemşerilerimizin güvenlik, barınma, iaşe gibi konularda hiçbir sıkıntısı olmayacak, vatandaşlarımızın zarar görmemesi ve yangının bir an evvel kontrol altına alınabilmesi için her türlü tedbiri alıyoruz."

KAYSERİ

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları, 100 kişilik ekiple sürdürülüyor. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Şu anda çok büyük bir sıkıntı çıkmazsa yangını akşama doğru kontrol altına alacağımız kanaatindeyim dedi.

Kapuzbaşı ve Ulupınar mahalleleri arasındaki Aladağlar Milli Parkı'nda, dün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri görenler, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Yahyalı Orman Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Rüzgarın şiddetiyle büyüyen yangın, bugün de 100 kişilik ekiple söndürülmeye çalışılıyor. Jandarmanın ise yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemesi sürüyor. Bölgede incelemede bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk, Dün saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınla ilgili Aladağlar Milli Parkı sınırlarındayız. Büyük geçmiş olsun. Cennet gibi bir ilçedeyiz. Burada itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ve vatandaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda çok büyük bir sıkıntı çıkmazsa yangını akşama doğru kontrol altına alacağımız kanaatindeyim. Bu konuda bölgede inceleme yaptık. Şu anda ne kadar alanın yandığı ile ilgili net rakam vermek doğru olmaz. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor diye konuştu.

MERSİN

28 Temmuz'da Mersin'in Aydıncık ilçesinde meydana gelen orman yangınına ise 1 uçak, 5 helikopter ve 97 arazözle müdahale ediliyor. Mersin AFAD İl Müdürlüğü'nden 3 araç ve 10 personel bölgede görevlendirildi. Ayrıca Ankara, Niğde ve Karaman illerinden Mersin Valiliği ile eşgüdüm halinde 9 arazöz, 1 itfaiye aracı ve 1 su tankeri bölgeye sevk edildi. Barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak Aydıncık'ta 135, Gülnar'da 500 ve Bozyazı'da 60 kişilik olmak üzere toplamda 695 kişilik kapasite hazırlandı. Hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 3 araç ve 6 personel görevlendirdi.



SORUSTURMA BAŞLATILDI!

Ekiplerin müdahale ettiği yangınlarla ilgili açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları hepimizin ciğerini yaktı. Bu yangınlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.

"SAHADA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Milli servetimiz olan ormanlarımızdaki yangınları kontrol altına almak ve etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için Cumhurbaşkanımız devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiştir. Tüm kurumlarımız sahada vatandaşlarımızın yanında çalışmalarını sürdürmektedir.

"KAPSAMLI BİR SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar da başlatılmıştır. Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir. Dualarımız yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanları ile. Hepimize geçmiş olsun."

TÜRKİYE'YE EN BÜYÜK DESTEK RUSYA'DAN!

Antalya'da dün öğlen saatlerinde başlayan yangınlara karadan ve havadan müdahale sürüyor. 3 kişinin hayatını kaybettiği, 122 kişinin de ciddi şekilde etkilendiği yangınlar söndürülmeye çalışılırken, Türkiye'ye en ciddi destek de Rusya'dan geldi. 3 adet Be-200 yangın söndürme uçağıyla özverili bir çalışma yürüten Rusya görüntüleri de büyükelçiliğin Twitter hesabından paylaştı

"YANGINLARIN EN KISA SÜREDE VE EN AZ HASARLA SÖNDÜRÜLMESİNİ TEMENNİ EDERİZ"

3 adet Be-200 yangın söndürme uçağıyla Türkiye'deki yangınların söndürülmesi konusunda yetkililere yardım eden Rusya, yürüttükleri özverili çalışmalara ait görüntüleri de Türkiye Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından paylaştı.

Yapılan paylaşımlarda şu ifadeler kullanıldı;

"Rus ekiplerin Türkiye'deki yangınları söndürmek için yürüttüğü özverili çalışmalardan görüntüler. Türkiye'nin güneyinde çıkan orman yangınlarının en kısa sürede ve en az hasarla söndürülmesini temenni ederiz. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangın bölgesinde 3 Rus "Be-200" yangın söndürme uçağı, Türk tarafına yardım etmektedir."