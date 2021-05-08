MAHYA HABERLERİ

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Mahya Haberleri

Mahya haber, Mahya son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Ayasofya Camii, Kadir Gecesi'nde mahya ile buluştuMahya - Bugün

Ayasofya Camii, Kadir Gecesi'nde mahya ile buluştu

Mahya: AYASOFYA CAMİİ'NDE KADİR GECESİ'NDE 'LA İLAHE İLLALLAH' MAHYASI YAKILDI- Havadan görüntülerleMahya - Bugün

AYASOFYA CAMİİ'NDE KADİR GECESİ'NDE 'LA İLAHE İLLALLAH' MAHYASI YAKILDI- Havadan görüntülerle

Mahya: Ayasofya Camii, Kadir Gecesi'nde mahya ile buluştuMahya - Bugün

Ayasofya Camii, Kadir Gecesi'nde mahya ile buluştu

Mahya: Ayasofya Camii'ne asılan mahyanın ışığını Vali Yerlikaya yaktıMahya - Bugün

Ayasofya Camii'ne asılan mahyanın ışığını Vali Yerlikaya yaktı

Mahya: Ayasofya-i Kebir Camisi'ne Kelime-i Tevhid yazılı mahya asıldıMahya - Dün

Ayasofya-i Kebir Camisi'ne Kelime-i Tevhid yazılı mahya asıldı

Mahya: Ayasofya Camii'ne 87 yıl sonra ilk mahya asıldıMahya - Dün

Ayasofya Camii'ne 87 yıl sonra ilk mahya asıldı

Mahya - Dün
(havadan fotoğrafla) Ayasofya Camii'ne ilk mahya asıldı
İBADETE 87 yıl sonra yeniden açılan Ayasofya Camii'ne uzun yılların ardından ilk defa mahya asıldı.
Mahya: Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi bu ramazan ayını da sessiz geçiriyorMahya - Dün

Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi bu ramazan ayını da sessiz geçiriyor

Mahya: Taksim Camii açılış için gün sayıyor...Meydanın yeni sembolü olacakMahya - 05.05.2021

Taksim Camii açılış için gün sayıyor...Meydanın yeni sembolü olacak

Mahya: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya mahya atölyesini ziyaret ettiMahya - 30.04.2021

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya mahya atölyesini ziyaret etti

Mahya: Büyük açılışa günler kaldı...Taksim Camii, Çamlıca Camii ile aynı karedeMahya - 30.04.2021

Büyük açılışa günler kaldı...Taksim Camii, Çamlıca Camii ile aynı karede

AYASOFYA CAMİİ'NDE KADİR GECESİ'NDE 'LA İLAHE İLLALLAH' MAHYASI YAKILDI- Havadan görüntülerle
Mahya: Taksim Camii, Çamlıca Camii ile aynı karedeMahya - 29.04.2021

Taksim Camii, Çamlıca Camii ile aynı karede

Mahya: Selimiye Camisi'ne 'Sıhhat Büyük Nimet' yazılı mahya asıldıMahya - 27.04.2021

Selimiye Camisi'ne "Sıhhat Büyük Nimet" yazılı mahya asıldı

Mahya: Türk-İslam mimarisinin gözbebeğinde sağlığa dikkat çekildiMahya - 26.04.2021

Türk-İslam mimarisinin gözbebeğinde sağlığa dikkat çekildi

Mahya: TAKSİM'DE YAPIMI DEVAM EDEN CAMİYE RAMAZAN MAHYASI YAKILDIMahya - 22.04.2021

TAKSİM'DE YAPIMI DEVAM EDEN CAMİYE RAMAZAN MAHYASI YAKILDI

Mahya: Taksim Meydanı'na yapılan camiye ilk kez ramazan mahyası asıldıMahya - 22.04.2021

Taksim Meydanı'na yapılan camiye ilk kez ramazan mahyası asıldı

Mahya: TAKSİM'DE YAPIMI DEVAM EDEN CAMİNİN MAHYASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİMahya - 21.04.2021

TAKSİM'DE YAPIMI DEVAM EDEN CAMİNİN MAHYASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Mahya - 14.04.2021
Tarihi Cacabey Camii'ne ramazan mahyası asıldı
Kırşehir'de, Anadolu Selçuklu döneminde gök bilim medresesi olarak kullanılan ve günümüzde cami olarak hizmet veren 8 asırlık Kırşehir Cacabey Camii'ne ramazan ayı dolayısıyla mahya asıldı.
Mahya: Bürüngüz Camisine mahya asıldıMahya - 14.04.2021

Bürüngüz Camisine mahya asıldı

Mahya: Tadilatı bitmedi, mahyası asıldıMahya - 14.04.2021

Tadilatı bitmedi, mahyası asıldı

Mahya: Eskişehir'de bu yılın mahyası 'Tedbir al, tevekkül et' mesajı taşıyacakMahya - 13.04.2021

Eskişehir'de bu yılın mahyası "Tedbir al, tevekkül et" mesajı taşıyacak

Mahya: İZMİR-Osmanlı geleneği İzmir'de yaşatılmaya devam ediyorMahya - 13.04.2021

İZMİR-Osmanlı geleneği İzmir'de yaşatılmaya devam ediyor

Mahya: Camilere mahya asıldıMahya - 13.04.2021

Camilere mahya asıldı

Mahya: 622 yıllık Ulu Cami'ye asılan Ramazan mahyası geceyi aydınlattıMahya - 12.04.2021

622 yıllık Ulu Cami'ye asılan Ramazan mahyası geceyi aydınlattı

Mahya: Tarihi Bursa Ulu Camii'ne asılan 'Şifa Ayı Ramazan' yazısı geceyi aydınlattıMahya - 12.04.2021

Tarihi Bursa Ulu Camii'ne asılan "Şifa Ayı Ramazan" yazısı geceyi aydınlattı

Mahya: Ramazan, bando ekibinin konseri ve mahya yakılarak karşılandıMahya - 12.04.2021

Ramazan, bando ekibinin konseri ve mahya yakılarak karşılandı

Mahya: Son dakika haber! Selimiye Camisi'ne asılan 'Şifa senden ya Şafi' yazısı geceyi aydınlattıMahya - 12.04.2021

Son dakika haber! Selimiye Camisi'ne asılan "Şifa senden ya Şafi" yazısı geceyi aydınlattı

Mahya: Şehri Ramazan ne demek? Ya Şehri Ramazan nedir, ne demek?Mahya - 12.04.2021

Şehri Ramazan ne demek? Ya Şehri Ramazan nedir, ne demek?

Mahya: Ulu Cami'ye Ramazan mahyası asıldıMahya - 12.04.2021

Ulu Cami'ye Ramazan mahyası asıldı

Mahya: Türk-İslam mimarisinin gözbebeği Selimiye'de 4 asırlık gelenekMahya - 11.04.2021

Türk-İslam mimarisinin gözbebeği Selimiye'de 4 asırlık gelenek

Mahya: Selimiye Camisi minarelerine ramazan mahyası asıldıMahya - 11.04.2021

Selimiye Camisi minarelerine ramazan mahyası asıldı

Mahya: Erdoğan'ın açılışını yapacağı Uzunmehmet Camii'nde Ramazan hazırlığıMahya - 08.04.2021

Erdoğan'ın açılışını yapacağı Uzunmehmet Camii'nde Ramazan hazırlığı

Mahya: Ramazan Ayı için Vahide Sultan Camii'nde mahyalar hazırlanmaya başlandıMahya - 07.04.2021

Ramazan Ayı için Vahide Sultan Camii'nde mahyalar hazırlanmaya başlandı

Mahya: Son dakika haberleri: MAHYALAR TARİHİ CAMİLER İÇİN HAZIRLANIYORMahya - 07.04.2021

Son dakika haberleri: MAHYALAR TARİHİ CAMİLER İÇİN HAZIRLANIYOR

Mahya: 450 yıllık Osmanlı geleneği yaşatılıyorMahya - 06.04.2021

450 yıllık Osmanlı geleneği yaşatılıyor

Mahya: Bayramda yasak var mı? Ramazan ayında yasak var mı?Mahya - 02.04.2021

Bayramda yasak var mı? Ramazan ayında yasak var mı?

Mahya: (DRONE) - Çamlıca Camisi'nin minarelerine 'Berat Gecemiz Mübarek Olsun' yazılı mahya asıldıMahya - 27.03.2021

(DRONE) - Çamlıca Camisi'nin minarelerine "Berat Gecemiz Mübarek Olsun" yazılı mahya asıldı

Mahya: İstanbul'daki camilerde Miraç Kandili dualarla idrak edildiMahya - 10.03.2021

İstanbul'daki camilerde Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Mahya: Büyük Çamlıca Camisinde Miraç Kandili idrak edildiMahya - 10.03.2021

Büyük Çamlıca Camisinde Miraç Kandili idrak edildi

Mahya: Bursa'da kaçak kazıya suçüstü: 2 gözaltıMahya - 09.02.2021

Bursa'da kaçak kazıya suçüstü: 2 gözaltı

Mahya - 09.02.2021
Bursa'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Nüzhetiye Mahallesi Mahya Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Mahya: Tarihte bugün ne oldu? 9 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Şubat'ta yaşananlar!Mahya - 09.02.2021

Tarihte bugün ne oldu? 9 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Şubat'ta yaşananlar!

Mahya: KIRKLARELİ - Kar yağışı etkili oluyorMahya - 27.01.2021

KIRKLARELİ - Kar yağışı etkili oluyor

Mahya: Kar yağışı etkili oluyorMahya - 16.01.2021

Kar yağışı etkili oluyor

Mahya: 2021 ramazan bayramı ne zaman? Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan ayı başlangıcıMahya - 06.01.2021

2021 ramazan bayramı ne zaman? Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan ayı başlangıcı

Mahya: Ramazan ne zaman? Ramazan bayramı 2021 ne zaman? Ramazan başlangıcı nedir? Ramazan bayramı ne zaman başlar? Ramazan ayı ne zaman başlar?Mahya - 04.01.2021

Ramazan ne zaman? Ramazan bayramı 2021 ne zaman? Ramazan başlangıcı nedir? Ramazan bayramı ne zaman başlar? Ramazan ayı ne zaman başlar?

Mahya - 04.01.2021
"Bayrak" şairinin eski payitahta duygu yüklü armağanı: "Edirne kasidesi"
"Mahya olmak için Sultan Selim'e / Göklerden yıldızlar ordusu gelir" Türk edebiyat tarihinde "Bayrak şairi" olarak bilinen Arif Nihat Asya'nın tarih şuuru ile kaleme aldığı kaside, kenti en iyi tasvir eden şiirler arasında yer alıyor.
Mahya: İsmail Kara kimdir? İsmail Kara kaç yaşında, nereli? İsmail Kara eserleri!Mahya - 30.12.2020

İsmail Kara kimdir? İsmail Kara kaç yaşında, nereli? İsmail Kara eserleri!

Mahya: KIRKLARELİ - Yüksek kesimlerde kar yağışı başladıMahya - 30.11.2020

KIRKLARELİ - Yüksek kesimlerde kar yağışı başladı

Mahya: Büyük Çamlıca Camisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı mahyalarla aydınlatıldıMahya - 29.10.2020

Büyük Çamlıca Camisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı mahyalarla aydınlatıldı

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