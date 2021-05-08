MAHYA HABERLERİ

Mahya - Bugün
AYASOFYA CAMİİ'NDE KADİR GECESİ'NDE 'LA İLAHE İLLALLAH' MAHYASI YAKILDI- Havadan görüntülerle
Mahya - Dün
(havadan fotoğrafla) Ayasofya Camii'ne ilk mahya asıldı
İBADETE 87 yıl sonra yeniden açılan Ayasofya Camii'ne uzun yılların ardından ilk defa mahya asıldı.
Mahya - 14.04.2021
Tarihi Cacabey Camii'ne ramazan mahyası asıldı
Kırşehir'de, Anadolu Selçuklu döneminde gök bilim medresesi olarak kullanılan ve günümüzde cami olarak hizmet veren 8 asırlık Kırşehir Cacabey Camii'ne ramazan ayı dolayısıyla mahya asıldı.
Mahya - 12.04.2021
Son dakika haber! Selimiye Camisi'ne asılan "Şifa senden ya Şafi" yazısı geceyi aydınlattı
Mahya - 27.03.2021
(DRONE) - Çamlıca Camisi'nin minarelerine "Berat Gecemiz Mübarek Olsun" yazılı mahya asıldı
Mahya - 09.02.2021
Bursa'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Nüzhetiye Mahallesi Mahya Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Mahya - 09.02.2021
Tarihte bugün ne oldu? 9 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Şubat'ta yaşananlar!
Mahya - 04.01.2021
Ramazan ne zaman? Ramazan bayramı 2021 ne zaman? Ramazan başlangıcı nedir? Ramazan bayramı ne zaman başlar? Ramazan ayı ne zaman başlar?
Mahya - 04.01.2021
"Bayrak" şairinin eski payitahta duygu yüklü armağanı: "Edirne kasidesi"
"Mahya olmak için Sultan Selim'e / Göklerden yıldızlar ordusu gelir" Türk edebiyat tarihinde "Bayrak şairi" olarak bilinen Arif Nihat Asya'nın tarih şuuru ile kaleme aldığı kaside, kenti en iyi tasvir eden şiirler arasında yer alıyor.