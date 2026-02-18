Haberler

Tarihi Ulu Cami'nin 'Kul hakkından sakın' yazılı mahyası yakıldı

Güncelleme:
Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemine ait 627 yıllık Ulu Cami'nin minareleri arasına asılan 'Kul hakkından sakın' yazılı mahya yakıldı. 15 gün boyunca asılı kalacak olan mahya, ardından başka bir yazıyla değiştirilecek.

BURSA'da, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş döneminde yapılan 627 yıllık Ulu Cami'nin 70 metrelik iki minaresi arasına asılan 'Kul hakkından sakın' yazılı mahyası yakıldı.

Osmanlı Devleti'nde ilk defa Sultanahmet Camisi'ne asılmasıyla başlanan yaklaşık 400 yıllık mahya geleneği sürdürülüyor. Bursa'da, selatin camileri arasındaki tarihi Ulu Cami'ye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde Kahraman Yıldız ile ekibi tarafından hazırlanan mahya yerleştirildi. Ekipler tarafından cami şerefesine çıkarılıp iki minare arasındaki 70 metrelik mesafeye asılan 'Kul hakkından sakın' yazılı mahya yakıldı. 15 gün boyunca asılı kalacak olan mahya daha sonra başka bir yazıyla değiştirilecek.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
25 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpü 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı

Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

Şara imzayı attı, Suriye'de genel af ilan edildi! Sadece 3 suç kapsam dışı

Kurban Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti

25 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpü 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

MHP'li Celal Adan, AK Partili vekillere fena patladı: Hayret, ayıp ya

