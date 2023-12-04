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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde başlayan sağanak yağmur yerini kara bıraktı. Kar, özellikle Demirköy ilçesinin Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkilerinde etkisini gösteriyor. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Kentte dün başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar, özellikle Demirköy ilçesinin Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkilerinde etkisini gösteriyor.

Kar nedeniyle Istranca ormanları kısa sürede beyaza büründü.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, karın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede karın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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