İmamoğlu ifade veriyor! Operasyonda gözaltı sayısı 90'a yükseldi

İmamoğlu ifade veriyor! Operasyonda gözaltı sayısı yükseldi
CHP lideri Özel'den tansiyonu artıracak sözler: Yıkın geçin, yıkın geçin

Özel'den tansiyonu artıracak sözler: Yıkın geçin, yıkın geçin
Soruşturmayı başlatan görüntü! 'Haberim yoktu' diyen İmamoğlu'nun başını tanık beyanı yaktı

"Haberim yok" diyordu ama tanık beyanı İmamoğlu'nun başını yaktı
Gazeteci İsmail Saymaz hakkında ev hapsi kararı verildi

Gözaltındaki İsmail Saymaz hakkında karar çıktı

81 ilde ramazanın ikinci yarısında mahyalar "Aile Yılı" için yanıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla, ramazan ayının ikinci yarısında camilerdeki mahyalar, ailenin önemini vurgulayan mesajlarla süslendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Asırlık güzel geleneğimiz, Aile Yılı vesilesiyle şehirlerimizi olduğu kadar gönüllerimizi de aydınlatsın. Biz büyük bir aileyiz" dedi.

2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla ramazan ayının ikinci yarısında camilerdeki mahyalar, ailenin önemini vurgulayan mesajlarla süslendi. Ülke genelinde camilere "Aile toplumun temelidir", "Ailemiz geleceğimiz", "Ailemiz servetimiz", "Allah'ın rahmeti, peygamberin sünneti, en hayırlınız ailesine iyi davranandır", "Dünyadaki cennetimiz: Aile" yazılı mahyalar asıldı.

"BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan kadim değerlerimizin ve geleneklerimizin tazelendiği bir iklimdir. Bu mübarek ayda asırlık mahya geleneğimizi, toplumun en kıymetli yapı taşı olan aileye dair mesajlarla buluşturduk. 81 ilimizde Mahyalarımız "Aile Toplumun Temelidir" ve "Ailemiz Geleceğimiz" mesajlarıyla yanıyor. Asırlık güzel geleneğimiz, Aile Yılı vesilesiyle şehirlerimizi olduğu kadar gönüllerimizi de aydınlatsın. Biz büyük bir aileyiz." dedi. Bakan Göktaş, paylaşımında camilerdeki mahyaların yer aldığı videoya da yer verdi.

81 ilde ramazanın ikinci yarısında mahyalar
Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title