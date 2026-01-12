Kırklareli'nin Yüksek Kesimleri Karla Kaplandı
Kırklareli'nin yüksek kesimleri, dün gece başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Kar kalınlığı Mahya Tepe mevkisinde yer yer 10 santimi aştı. Soğuk hava ağaçların üzerindeki karları dondurdu.
KIRKLARELİ'nin yüksek kesimleri, dün geceden beri etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Kırklareli'de dün gece kar yağışı başladı. Yağışlar birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Istranca Ormanları'nın Mahya Tepe mevkisinde kar kalınlığı yer yer 10 santimi aştı. Hava sıcaklığının gündüz eksi 1, geceleri de eksi 4 dereceye düştüğü kentte ağaçların üzerindeki karlar dondu. Bölgede güzel görüntüler ortaya çıktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam