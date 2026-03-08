627 yıllık Ulu Cami'ye 2'nci mahya: 'Zekat berekettir'

BURSA'da 627 yıllık Ulu Cami'nin 70 metrelik 2 minaresi arasına asılan 'Kul Hakkından Sakın' mahyasının yerine 'Zekat Berekettir' mahyası asıldı.

Osmanlı Devleti'nde ilk defa Sultanahmet Camisi'ne asılmasıyla başlanan yaklaşık 400 yıllık mahya geleneği sürdürülüyor. Bursa'da, selatin camileri arasındaki tarihi Ulu Cami'ye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde, mahyacı Kahraman Yıldız ile ekibi tarafından hazırlanan ikinci mahya yerleştirildi. Ekipler tarafından ramazan ayı öncesinde cami şerefesine çıkarılıp 2 minare arasındaki 70 metrelik mesafeye asılan mahyadaki 'Kul Hakkından Sakın' yazısı, 'Zekat Berekettir' mahyasıyla değiştirildi. Mahya ramazan ayının sonuna kadar Ulu Cami'de asılı kalacak.

'MAHYA RAMAZAN SÜSÜDÜR'

Gökyüzünde minareler arasında yazılar yazdıklarını belirten mahya ustası Kahraman Yıldız, "Şu anda Bursa'da ramazan ayının 2'nci mahyasını asmaya geldik. Mahya ramazan süsüdür. 400 yıldan fazladır Osmanlı sanatıdır, Türk icadıdır. Daha önce zeytin yağıyla yapılan kandiller, Ustamız Hacı Ali Ceyhan tarafından elektriğe dönüştürülmüştür. Biz de İstanbul, Edirne ve Bursa'daki selatin camilerde mahyaları, elektrikli sistemle mahyalarımızı takmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

