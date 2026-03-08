Haberler

627 yıllık Ulu Cami'ye 2'nci mahya: 'Zekat berekettir'

627 yıllık Ulu Cami'ye 2'nci mahya: 'Zekat berekettir'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'daki 627 yıllık Ulu Cami'nin minareleri arasına asılan 'Kul Hakkından Sakın' mahyası, 'Zekat Berekettir' mahyası ile değiştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde yapılan bu gelenek, 400 yıllık Osmanlı mahya geleneğinin sürdüğünü gösteriyor.

BURSA'da 627 yıllık Ulu Cami'nin 70 metrelik 2 minaresi arasına asılan 'Kul Hakkından Sakın' mahyasının yerine 'Zekat Berekettir' mahyası asıldı.

Osmanlı Devleti'nde ilk defa Sultanahmet Camisi'ne asılmasıyla başlanan yaklaşık 400 yıllık mahya geleneği sürdürülüyor. Bursa'da, selatin camileri arasındaki tarihi Ulu Cami'ye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde, mahyacı Kahraman Yıldız ile ekibi tarafından hazırlanan ikinci mahya yerleştirildi. Ekipler tarafından ramazan ayı öncesinde cami şerefesine çıkarılıp 2 minare arasındaki 70 metrelik mesafeye asılan mahyadaki 'Kul Hakkından Sakın' yazısı, 'Zekat Berekettir' mahyasıyla değiştirildi. Mahya ramazan ayının sonuna kadar Ulu Cami'de asılı kalacak.

'MAHYA RAMAZAN SÜSÜDÜR'

Gökyüzünde minareler arasında yazılar yazdıklarını belirten mahya ustası Kahraman Yıldız, "Şu anda Bursa'da ramazan ayının 2'nci mahyasını asmaya geldik. Mahya ramazan süsüdür. 400 yıldan fazladır Osmanlı sanatıdır, Türk icadıdır. Daha önce zeytin yağıyla yapılan kandiller, Ustamız Hacı Ali Ceyhan tarafından elektriğe dönüştürülmüştür. Biz de İstanbul, Edirne ve Bursa'daki selatin camilerde mahyaları, elektrikli sistemle mahyalarımızı takmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'ın yeni dini lideri seçildi! İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmayacak

İran'ın yeni dini lideri seçildi
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo

İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders

Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor
Otobüste infial yaratan görüntü! Genç kadının tepkisi sert oldu

Otobüste infial yaratan görüntü! Herkes sustu, onun tepkisi sert oldu
EGM kaosa el attı! 280 bin TL ödememek için bu 3 adımı yapmanız lazım

EGM kaosa el attı! 280 bin TL ödememek için bu 3 adımı yapmanız lazım
Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Müfettiş görevlendirildi

Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Harekete geçildi
Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu
Bomba iddia: Kerem Aktürkoğlu istedi, müftü amcasının tayini iptal edildi

Kerem istedi, müftü amcasının tayini iptal edildi