Selimiye'nin minareleri mahyalandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mahya ekibi, Selimiye Camisi'nin minarelerine 40 metre uzunluğunda 'Merhaba ya şehri Ramazan' yazılı mahyayı astı. Mahyanın ışıklandırması, ramazan ayının ilk teravih namazıyla birlikte açılacak.

Türk-İslam mimarisinin zirve eserlerinden Selimiye Camisi'nin minareleri mahyayla donatıldı.

"Son mahya ustası" olarak anılan Kahraman Yıldız yönetimindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mahya ekibi iki minare arasına 40 metre tertibat kurdu."

Ekip, yağmur ve sert rüzgarın oluşturduğu hava muhalefetine rağmen kurulan tertibata 250 ampulden oluşan "Merhaba ya şehri Ramazan" yazılı mahyayı astı.

Mahyanın ışıklandırması, ramazan ayının ilk teravih namazıyla birlikte açılacak.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
