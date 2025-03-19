Ulu Cami'nin Ramazan mahyası değişti

'La İlahe İllallah Muhammedün Resullullah' geceyi aydınlattı

BURSA - İslamiyetin en büyük 5 mabedi arasında gösterilen 626 yıllık Bursa Ulu Cami'ye asılan Ramazan mahyası değiştirildi. İlk 15 gün için belirlenen 'Allah iyilik yapanları sever' sözünün yerine, Kelime-i Tevhid 'La İlahe İllallah Muhammedün Resullullah' geceleri aydınlatmaya devam edecek.

Osmanlı'dan bugünümüze uzanan mahya asma geleneği, ustaları tarafından bu yıl da geceleri aydınlatan ihtişamlarıyla devam ettirildi. İstanbul, Edirne ve Bursa'da hummalı bir çalışma içerisine giren mahya ustası Kahraman Yıldız'ın hummalı çalışması devam ediyor. Ramazan ayının ikinci yarısı için Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul'daki mahya atölyesinde hazırlanarak Bursa'ya getirilen Kelime-i Tevhidi 'La İlahe İllallah Muhammedün Resullullah' ustalarca caminin minareleri arasına asılmaya başlandı.

Bu mesleği 50 yıldır yaptığını belirten mahya ekibini şefi 69 yaşındaki Kahraman Yıldız, "Zorlu hava şartları bizleri etkiliyor. Ama her şartta devam etmek zorundayız. Emekli olduğum halde, yeni ustalar yetişmediği için çalışmaya devam ediyorum. Edirne'den Bursa'ya geldik. İstanbul'daki bazı camilerimiz kaldı. 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümde böyle bir değişime denk geldi. Şehitlerimizin ruha hediye ediyoruz" diye konuştu.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, "Ramazan ayının yarısına geldik. Bursa İl Müftülüğünce ilk 15 gün için belirlenen 'Allah İyilik Yapanları Sever' sözünün yer aldığı mahya indirildi. Bu akşamdan itibaren geri kalan 14 günde ise Kelime-i Tevhidi 'La İlahe İllallah Muhammedün Resullullah' olacak. Yıldırım Sultan Bayezid Han'ın bizlere emaneti olan Ulu Cami'de Kahraman ustanın çalışmalarına şahitlik ediyoruz" dedi.