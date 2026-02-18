Haberler

Taşköprü'de minareye ramazan mahyası asıldı

Güncelleme:
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, ramazan ayının başlamasıyla birlikte camilere asılan mahyalar, ilçeye manevi bir atmosfer kazandırdı. Karasait Camisi'nde 'Ya Şehri Ramazan' yazılı mahya, belediye ekipleri tarafından özenle hazırlandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ramazan ayının başlamasıyla camilerdeki manevi atmosfer ışıklarla taçlandı.

Karasait Camisi'nin minaresine "Ya Şehri Ramazan" yazılı mahya asıldı.

Belediye ekipleri tarafından titizlikle hazırlanan ve minareye yerleştirilen mahya, ilçe merkezine ayrı bir güzellik kattı.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, mübarek ayın başlamasıyla Karasait Camisi'ne geleneksel mahyanın asıldığını belirterek, ramazanın birlik, beraberlik ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

