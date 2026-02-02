Haberler

Lapa lapa yağan kar İstanbul'un kapısına dayandı, kalınlığı 25 santimi buldu

Lapa lapa yağan kar İstanbul'un kapısına dayandı, kalınlığı 25 santimi buldu
Trakya'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Dereköy Sınır Kapısı ve Kofçaz ilçesinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaşırken, Demirköy ilçesindeki Mahya Tepe mevkisinde kar kalınlığının 25 santimetreyi bulduğu belirtildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kalırken, yollardaki buzlanma nedeniyle hafif yaralanmalı ve hasarlı kazalar da meydana geldi.

  • Kırklareli'nin Demirköy ilçesindeki Mahya Tepe mevkisinde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.
  • Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kaldı ve Dereköy Sınır Kapısı kara yolunda kazalar meydana geldi.
  • Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu ve kar kalınlığı bazı bölgelerde 10 santimetreye ulaştı.

KAR KALINLIĞI YAKLAŞIK 25 SANTİMETREYE ULAŞTI

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy, Vize ve Kofçaz ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Dereköy Sınır Kapısı ve Kofçaz ilçesinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaşırken, Demirköy ilçesindeki Mahya Tepe mevkisinde kar kalınlığının 25 santimetreyi bulduğu belirtildi.

ARAÇLAR YOLLARDA KALDI

Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Bölgede jandarma, polis ve AFAD ekipleri olası olumsuzluklara karşı devriye faaliyetlerini sürdürürken, karayolları ekipleri de yol açma ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Tekirdağ'da da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Şarköy, Hayrabolu ve Malkara ilçelerinin yüksek bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, zaman zaman yoğunluğunu artırıyor.

Beyaza bürünen yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler oluşurken, sürücülerin olası buzlanma ve görüş mesafesindeki azalmaya karşı dikkatli olmaları istendi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri karın etkili olduğu bölgelerde kar küreme çalışmasını sürdürüyor.

KAYAN ARAÇLAR BARİYERLERE ÇARPTI

Öte yandan yollardaki buzlanma nedeniyle hafif yaralanmalı ve hasarlı kazalar da meydana geldi. Dereköy Sınır Kapısı kara yolunda bazı araçlar kayarken, bazıları da bariyere çarptı. Kazaların yaşandığı bölgeye giden trafik ekibinin aracı da Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında bariyere çarptı. Araçtaki polisler kazadan yara almadan kurtuldu.

Demirören Haber Ajansı
