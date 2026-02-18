Bursa Ulu Cami'de Ramazan mahyası: 'Kul hakkından sakın'

Osmanlı'dan miras asırlık gelenek Ramazan'la birlikte yeniden Bursa semalarında ışıldadı. Tarihi Ulu Cami'nin iki minaresi arasına bu yıl "Kul hakkından sakın" yazılı mahya asıldı.

Selatin camileri arasında yer alan ve kentin en önemli simgelerinden biri olan Ulu Cami'deki mahya çalışması, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi. Görevliler, caminin şerefesine çıkarak iki minare arasına özenle yerleştirilen mahyayı Ramazan ayının ilk gününde ışıklandırdı.

Osmanlı Devleti'nde ilk kez Sultanahmet Camii'ne asılmasıyla başlayan ve yaklaşık 400 yıldır sürdürülen mahya geleneği, Bursa'da da yaşatılmaya devam ediyor. Akşam ezanıyla birlikte yanan ışıklar, tarihi caminin siluetine ayrı bir ihtişam katarken, ortaya çıkan manzara vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Ramazan ayı boyunca minareler arasında parlayacak olan "Kul hakkından sakın" mesajı, hem görsel şölen sundu hem de manevi bir hatırlatma olarak dikkat çekti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı