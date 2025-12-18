Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Mahya Dağı'ndaki kış şartlarına yönelik tedbirleri inceledi. Ayrıca, Çayırdere Taşkın Koruma Projesi'nin tamamlandığı duyuruldu. Proje ile köy ve tarım arazileri taşkınlardan koruma altına alındı.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Mahya Dağı bölgesinde kış şartlarına yönelik alınan tedbirleri yerinde değerlendirdi.

Özderin, Mahya Dağı ve bölgedeki yol güzergahında incelemelerde bulundu.

Kolluk kuvvetlerinden alınan önlemler hakkında bilgi alan Özderin, özellikle ulaşım güvenliği ve olası olumsuzluklara karşı hazırlıkların önemine dikkati çekti.

Orman tevziatı toplantısı yapıldı

Dereköy'de ormancılık faaliyetleri kapsamında tevziat toplantısı gerçekleştirildi.

Dereköy Orman İşletme Şefliğince bir kahvehanede düzenlenen toplantıya, Orman İşletme Şefi Abdullah Kurt, Dereköy Muhtarı Remzi Solak, orman muhafaza memurları ile vatandaşlar katıldı.

Toplantıda, ormancılık faaliyetleri, yıllık çalışma programı ve orman emvaline ilişkin konular ele alındı.

- Pınarhisar Çayırdere Taşkın Koruma Projesi tamamlandı

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Pınarhisar Çayırdere Taşkın Koruma Projesi'nin tamamlandığını bildirdi.

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, taşkın risklerini azaltmak, yerleşim yerlerini güvence altına almak ve sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Çayırdere köyünü taşkınlardan korumak amacıyla 770 metre uzunluğunda çift taraflı taş duvarlı kanal ve taban betonu yapıldığını aktaran Balta, ayrıca 75 metre trapez betonarme kanal ile köy içerisinde 2 menfezin inşa edildiğini kaydetti.

Ana dere ve yan derelerde 1178 metre toprak trapez kanal yapılarak köyün taşkınlara karşı koruma kapasitesinin artırıldığını vurgulayan Balta, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çayırdere köyünde tamamladığımız dere ıslahı çalışmalarıyla köyümüzü ve 151 dekar tarım arazisini taşkınlardan koruma altına aldık. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için yürüttüğümüz bu projeyi başarıyla tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bölge halkına hayırlı olsun. DSİ, ülke genelinde benzer projelerle taşkın risklerini azaltmaya ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya devam etmektedir."

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi

Toplumda infiale yol açan zam teklifi tamamen rafa kalktı
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi

Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe sürpriz bir golcüyü daha radara aldı

Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe'ye sürpriz bir golcü
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Bakan Fidan'dan SDG'ye sert uyarı: Mutabakata uyun, sabrımız tükeniyor

Türkiye'nin sabrı taşmak üzere! Bakan Fidan'dan çok sert uyarı
Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe sürpriz bir golcüyü daha radara aldı

Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe'ye sürpriz bir golcü
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı

Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı
İtirafıyla Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var

Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var
Mehmet Akif Ersoy için olay iddia: Çakarlı aracıyla polis kontrolü yapmış

Mehmet Akif Ersoy çakarlı lüks aracıyla polis kontrolü yapmış
Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek 'Tüm zamanların rekoru' diyerek duyurdu

Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu
33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında cinayete kurban gitti

33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında öldürüldü
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
2 gündür kayıp olarak aranan şahıs mezarlıkta ölü bulundu

2 gündür aranan şahıs mezarlıkta ağaca asılı halde bulundu
title