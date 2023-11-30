Mahmudiyeliler Derneği Yönetim Kurulu, Anadolu Üniversitesi Rektörü Fuat Erdal'ı ziyaret etti

Mahmudiyeliler Derneği (MAHYA) Yönetim Kurulu üyeleri, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Fuat Erdal'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Erdal'ın Mahmudiye ilçesindeki çocukluğu ve lise eğitimi hakkında konuşuldu ve Eskişehir'in göç sorunları ve zirai üretimdeki azalma konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaret sonunda, MAHYA Yönetim Kurulu adına at heykeli takdim edildi.

Mahmudiyeliler Derneği (MAHYA) Yönetim Kurulu üyeleri, hemşehrileri Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Fuat Erdal'ı makamında nezaket ziyaretinde bulundular.

Ziyarette; Anadolu Üniversitesi Rektörü Fuat Erdal'ın çocukluğu ve lise eğitiminin Mahmudiye ilçesinde geçtiğinden bahsedildi. Eskişehir ve ilçelerin problemleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Köyden, ilçeden, şehir merkezine en fazla göçün yaşandığı il olan Eskişehir'de; ilçelerin ve köylerin boşaldığı, iş gücünün şehir merkezine kayması sonucu, zirai üretimde istihdamın azaldığı, tersine göçün yaşanabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması konusunda neler yapılabileceği gündeme geldi.

Ziyaret sonunda; MAHYA Yönetim Kurulu adına Necmettin Başkut, Mahmudiye'nin ve derneğin sembolü olan at heykelini Anadolu Üniversitesi Rektörü Fuat Erdal'a takdim etti. - ESKİŞEHİR