Haberler

Ulucami'nin yeni mahyası Uludağ'dan görülüyor

Ulucami'nin yeni mahyası Uludağ'dan görülüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın 627 yıllık tarihi Ulu Cami'sinde, Ramazan boyunca asılı kalacak olan 'Zekat Berekettir' yazılı mahya, bu yıl farklı bir yerleşimle Uludağ'dan okunacak şekilde minarelere asıldı.

Osmanlı'dan miras asırlık mahya geleneği Bursa'da 627 yıllık tarihi Ulu Cami'de "Zekat Berekettir" yazısı ile şehri aydınlattı. Daha önceki uygulamalardan farklı olarak bu sefer yazı Uludağ'dan okunacak şekilde minarelere asıldı.

Ramazan ayının başında asılan "Kul hakkından sakın" yazılı mahya, yerini "Zekat Berekettir" yazısına bıraktı. Tarihi Ulu Cami'nin iki minaresi arasındaki yaklaşık 70 metrelik mesafeye kurulan mahya, Bursa semalarında gece boyunca ışıldadı. Ramazan ayı sonuna kadar camide asılı kalacak olan mahya, bu yıl alışılagelmişin dışında bir şekilde yerleştirildi.

Mahya bu kez şehir merkezine doğru değil, Uludağ'a doğru okunacak şekilde asıldı. Osmanlı'dan günümüze uzanan yaklaşık 400 yıllık mahya geleneği, böylece Ramazan gecelerinde Bursa semalarını aydınlatmaya devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

İran'ın 2. füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye jet askeri destek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal

Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır

"O ülkeye yapılacak saldırıyı, tüm Avrupa'ya sayarız"
İran ateşkes için tek bir şart sundu

İran ateşkes için tek bir şart sundu
İsrail'i şoke eden haber! Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı

Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı
Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal

Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal
Dursun Özbek'ten Liverpool maçı için tarihi karar

Liverpool'u elerlerse bayram edecekler
Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu

Yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu