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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla beraber Mahya Tepe'de kar kalınlığı 1 metreye kadar ulaştı. Kar Demirköy, Vize ile Pınarhisar ilçelerinde etkisini sürdürüyor. 37 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerimde etkili olan kar yağışıyla beraber Mahya Tepe'de kar kalınlığı 1 metreye kadar ulaştı.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde Pazartesi günü başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Kar Demirköy, Vize ile Pınarhisar ilçelerinde etkisini sürdürüyor. Demirköy ilçesine bağlı Mahya Tepe'de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. NATO radar istasyonuna giden yol ulaşıma kapandı. Yağan karın ekili alanlara çok faydalı olduğu söyleyen Salih Gürcan isimli vatandaş, bazı yerlerde kar kalınlığının yaklaşık 1 metreye kadar ulaştığını belirtti.

Öte yandan 37 köy yolu da ulaşıma kapandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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