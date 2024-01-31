Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerimde etkili olan kar yağışıyla beraber Mahya Tepe'de kar kalınlığı 1 metreye kadar ulaştı.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde Pazartesi günü başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Kar Demirköy, Vize ile Pınarhisar ilçelerinde etkisini sürdürüyor. Demirköy ilçesine bağlı Mahya Tepe'de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. NATO radar istasyonuna giden yol ulaşıma kapandı. Yağan karın ekili alanlara çok faydalı olduğu söyleyen Salih Gürcan isimli vatandaş, bazı yerlerde kar kalınlığının yaklaşık 1 metreye kadar ulaştığını belirtti.

Öte yandan 37 köy yolu da ulaşıma kapandı. - KIRKLARELİ