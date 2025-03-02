Selimiye Camii'nde Ramazan Mahyası Coşkusu

Edirne'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camii minarelerine Ramazan ayının gelişiyle asılan "Hoş geldin on bir ayın sultanı" yazılı mahya, Yunanistan'dan da görünüyor.

Edirne'de Mimar Sinan'ın şaheseri Selimiye Camisi'nin iki minaresine halatlar ve onlarca ampul ile asılan "Hoş geldin on bir ayın sultanı" yazılı mahya, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Osmanlı Cihan Devleti döneminde yapılan ve kentin en güzel konumunda inşa edilen Selimiye Camisi'nde restorasyon çalışmaları devam ederken, bu yıl uzun bir aradan sonra yeniden mahya asılması vatandaşları sevindirdi. Yüzyıllardır devam eden ve özellikle Ramazan aylarında asılan Mahya geleneği UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki koca usta Mimar Sinan'ın şaheseri Selimiye Camisi'nin güzelliğine renk kattı.

Öte yandan, Türkiye'nin zirve eserlerinden biri olan Selimiye Camisi'ne asılan mahyanın, Yunanistan ve Bulgaristan'ın Edirne'ye yakın sınırı olan köylerinde de görüldüğü belirtildi.

Ayrıca, Ramazan ayının 15'nci gününden sonra Selimiye Camisine "Aile toplumun temelidir" yazısının asılacağı belirtildi.

"Yunanistan'ın köylerinde de görünecek"

52 yıl boyunca mahya sanatını yaptığını ifade eden ustalardan Kahraman Yıldız, 450 yıllık Osmanlı Cihan Devleti yadigarı olan bir mesleği yaptığını belirterek, "Tabi kolay bir meslek değil ama ata yadigarı olan bir meslektir. Mahyanın doğum yeri İstanbul Sultanahmet Camisi'dir. Ama gelenek olarak İstanbul'daki Selahattin camilerde Bursa ve Edirne Selimiye Camisi'nde mahyalar asıyoruz. Yaptığımız işin zorlukları var ama akşam mahya yanınca bütün yorgunluğumuz geçiyor. Büyük usta Mimar Sinan'ın yapmış olduğu Selimiye Camisi'ne mahya asmak benim için büyük bir şereftir. Biz bugünkü şartlarımızla bu camiyi taçlandırıyoruz. İlk yazımız 'hoş geldin on bir ayın sultanı' oldu. Edirne halkının haricinde sınır ötesindeki ülkelerde Selimiye Camisi'ndeki mahyayı akşam yanınca görüyorlar. Çünkü Selimiye zirvede olan bir cami olduğu için Yunanistan'ın köylerinde de görünecek" dedi.

"Mahyayı görmek istedik"

Edirneli vatandaşlardan Refik Yakınlar, "Biz de Edirne'mizi, Selimiye'mizi ve asılan mahyayı görmek istedik. O havayı yaşayalım ve teneffüs edelim diye buraya ziyarete geldik. Allah Ramazan ayını bütün İslam alemi için hayırlı kılsın inşallah" diye konuştu.

"Selimiye mükemmel"

Vatandaşlardan Özcan Güner, "Mahyalar halka kısa, öz ve güzel Ramazan'la ilgili bilgileri verir. Bir nevi bugünkü akıllı tahtalar hükmünde. Eskiden beri dedelerimiz Ramazan'ın güzelliklerini böyle Selahattin camilere asarak güzel güzel Ramazan'ı karşılıyorlardı. Ne mutlu bizlere Selimiye'nin gölgesinde yeni bir Ramazan'a merhaba diyoruz. Zaten Ramazan mükemmel, Selimiye mükemmel, biliyorsunuz ki Mimar Sinan'ın bu ustalık eseri ve aynı zamanda Edirne'nin de manevi tapusudur. Mahyada aynı şekilde burası bir İslam beldesi diyerekten bütün gece ışıkları ile dünyaya yansıtıyor" ifadelerini kullandı. - EDİRNE