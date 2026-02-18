Haberler

Bursa'da 627 yıllık Ulu Cami'nin mahyası yakıldı

Bursa'da 627 yıllık Ulu Cami'nin mahyası yakıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemine ait 627 yıllık Ulu Cami'de, 'Kul hakkından sakın' yazılı mahya yakıldı. Mahya, iki minare arasına asıldı ve 15 gün boyunca asılı kalacak.

BURSA'da, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş döneminde yapılan 627 yıllık Ulu Cami'nin 70 metrelik iki minaresi arasına asılan 'Kul hakkından sakın' yazılı mahyası yakıldı.

Osmanlı Devleti'nde ilk defa Sultanahmet Camisi'ne asılmasıyla başlanan yaklaşık 400 yıllık mahya geleneği sürdürülüyor. Bursa'da, selatin camileri arasındaki tarihi Ulu Cami'ye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde Kahraman Yıldız ile ekibi tarafından hazırlanan mahya yerleştirildi. Ekipler tarafından cami şerefesine çıkarılıp iki minare arasındaki 70 metrelik mesafeye asılan 'Kul hakkından sakın' yazılı mahya yakıldı. 15 gün boyunca asılı kalacak olan mahya daha sonra başka bir yazıyla değiştirilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi

İmamın en zor görevi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sepp Piontek'i kaybettik

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü hayatını kaybetti
Bakımevindeki otizmli oğlu başka şehre nakledilmesin diye falezlere çıktı

Falezlere çıkıp "Oğlumu bu şehre sığdıramadılar" diye isyan etti
Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu

Her şey 3 saniyede oldu! Ortada ne garson kaldı ne restoran
Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi

Diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi
Sepp Piontek'i kaybettik

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü hayatını kaybetti
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Avrupa'nın iki dev ülkesi birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor

2 dev ülke birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor