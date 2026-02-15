Haberler

Bursa'daki tarihi Ulu Cami'ye "Kul hakkından sakın" yazılı mahya asılıyor

Bursa'daki tarihi Ulu Cami'ye 'Kul hakkından sakın' yazılı mahya asılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin minareleri arasına, Ramazan öncesinde 'Kul hakkından sakın' yazılı mahya asılmaya başlandı. Osmanlı'nın mahya geleneğine uygun olarak hazırlanan bu uygulama, Ramazan boyunca farklı mesajlarla süslenecek.

Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin minareleri arasına "Kul hakkından sakın" yazılı mahyanın asılmasına başlandı.

Osmanlı'da ilk kez Sultanahmet Camisi'ne asılmasıyla başlayan ve yaklaşık 400 yıllık geçmişe sahip mahya geleneği sürdürülüyor.

Bursa'da, selatin camileri arasında bulunan tarihi Ulu Cami'ye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün koordinesinde, Osmanlı'nın son mahyacısı Hacı Ali Ceyhan'ın çırağı Kahraman Yıldız'ın başında olduğu ekip tarafından hazırlanan mahya yerleştiriliyor.

Ekiplerce caminin şerefesine çıkarılarak iki minare arasındaki 70 metrelik mesafeye asılan mahyada, "Kul hakkından sakın" yazısı yer alacak.

Ramazanın başlangıcından bir gün önce akşam ezanıyla yakılacak mahya ile ramazanın ilk 15 günü boyunca birlik mesajı verilecek. Ramazanın kalan günlerinde de farklı bir mahya minarelerin arasını süsleyecek.

Kahraman Yıldız, AA muhabirine, Diyanet İşleri Başkanlığınca bu sene "Ramazan, cami ve hayat" temasının belirlendiğini söyledi.

Bu doğrultuda mahyaları astıklarını ifade eden Yıldız, "İstanbul'daki 7 cami, Edirne'deki Selimiye Camisi ve Bursa Ulu Cami için mahya çalışmaları yapıyoruz. Muazzam bir lodos var şu anda, inşallah yazımızı asacağız. Ramazanın 15'inci günü ikinci bir yazı hazırlayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
Putin'i küplere bindiren 'kurbağa zehri' iddiası! Jet açıklama geldi

Putin'i küplere bindiren "kurbağa zehri" iddiası! Jet açıklama geldi
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan bile fazla
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem

Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem
Obama: Uzaylılar gerçek ama ben onları hiç görmedim

Obama'nın uzaylılarla ilgili sarf ettiği cümle deprem etkisi yarattı
İnfial yaratan olay! Evlat edindiği 2 çocuğu kafese kapatıp yıllarca şiddet uyguladı

Eve giren polis dev kafesi gördü, skandal sonradan ortaya çıktı
Sevgililer Günü kana bulandı! 'Bana yanlış olmaz' deyip kurşun yağdırdı

Sevgililer Günü kana bulandı! "Bana yanlış olmaz" deyip ateş etti
Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem

Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem
Tokat'ta kayıp olarak aranan kadının cesedi dere yatağında bulundu

Tokat'ta günlerdir kayıp olarak aranan kadından acı haber
Dünyanın en büyüklerindendi, yüzlerce şubesini kapatıyor

Dev fast food zinciri zor durumda! Yüzlerce şubesini kapatıyor