Kırklareli'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde özellikle Dereköy Sınır Kapısı ve Demirköy ilçesi kar yağışıyla beyaza büründü. Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkilerinde etkili olan kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.
Kar, Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkilerinde etkisini gösteriyor.
Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.
Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının aralıklarla hafta sonuna kadar sürmesi öngörülüyor.