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Bursa'daki Ulu Camii'ne mahya asıldı

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Osmanlı Devleti'nde başlayan mahya geleneği, Bursa'daki tarihi Ulu Camii'nde devam ediyor. Caminin minareleri arasına asılan mahyada 'Dünyada bir yolcu gibi ol' yazısı yer alıyor. Mahya, dron ile görüntülendi.

Osmanlı Devleti'nde ilk defa Sultanahmet Camii'ne asılmasıyla başlayan 400 yıllık mahya geleneği devam ediyor. Bursa'daki tarihi Ulu Camii'nin minareleri arasına "Dünyada bir yolcu gibi ol" yazılı mahya asılırken, iki minare arasını süsleyen yazı, dron ile görüntülendi.

Bursa'da, selatin camileri arasında bulunan tarihi Ulu Camii'ne, ekiplerce caminin şerefesine çıkarılarak iki minare arasına asılan mahyada, "Dünyada bir yolcu gibi ol" yazısı yer aldı. Hazırlanan mahya, ramazanın ilk günü itibariyle minareler arasını süsleyecek olurken, ilçenin bir çok noktasından görülen mahya dron ile görüntülendi. Öte yandan tarihi camiye binlerce vatandaş ilk teravi namazını kılmak için akın etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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