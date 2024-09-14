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İstanbul'da Mevlit Kandili Coşkusu

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İstanbul'daki camilerde Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda dualar edildi. Vatandaşlar camilere akın ederek, namaz kılıp, Kuran-ı Kerim okudu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 'La ilahe illallah' yazılı mahya asıldı.

İstanbul'daki camilerde Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda dualar edildi.

Son peygamber Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen kandil münasebetiyle başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye, Eyüp Sultan, Büyük Çamlıca, Kariye ile Barbaros Hayrettin Paşa başta olmak üzere kentteki camilerde program düzenlendi.

Camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp, İslam alemi ve Türkiye için dua etti.

Fatih Camisi'nde akşam namazının ardından başlayan programda Kuran-ı Kerim okundu.

Sultanahmet Camii'ndeki mevlit programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne, kandil dolayısıyla "La ilahe illallah" yazılı mahya asıldı. Edilen duaların ardından vatandaşlar hep birlikte yatsı namazını eda etti.

Kariye Camisi'nde yapılan mevlit programında dua edilip, yatsı namazı kılındı.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel

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