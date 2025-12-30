Kırklareli'nden kısa kısa
Pınarhisar Kaymakamlığı, kış tedbirleri toplantısını Kaymakam Enver Özderin başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda Mahya Dağı yol güzergahında alınacak önlemler değerlendirildi. Ayrıca, Vize ilçesinde süt toplama merkezlerine yönelik denetim yapıldı.
Pınarhisar Kaymakamlığınca kış tedbirleri toplantısı yapıldı.
Kaymakam Enver Özderin başkanlığında, kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Nesimi Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Sinan Kubat, Hava Radar Komutanı Fethi Çoban, 15. Karayolları Şefi Yunus Emre Öcal ve İl Özel İdaresi Yol Şube Müdürü Mahmut Uslu katıldı.
Mahya Dağı yol güzergahında alınacak önlemlerin görüşüldüğü toplantıda, kış tedbirleri değerlendirildi.
Süt toplama merkezlerine denetim
Vize ilçesinde süt toplama merkezleri denetlendi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, süt toplama merkezlerine yönelik denetimlerine devam ediyor.
Denetimlerde işletmelerin hijyen şartları ile süt toplama tankları kontrol edildi.
Ekipler, tankların sıcaklık kontrolünü ve kayıt sistemlerini inceledi.