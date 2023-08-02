Tuvaletten paylaşım yapan Zeynep Bastık hayranlarını çileden çıkardı

Şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde tuvaletten yaptığı paylaşımla çok konuşulmuştu. Ünlü şarkıcı yine tuvalette poz verdi. Bastık'ın klozet üzerine oturarak verdiği pozlara takipçileri tepki gösterdi. Birçok kişi ünlü şarkıcının hamile olduğunu iddia etti.

Kendine has tarzıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Ünlü şarkıcı tuvalette verdiği pozlarla dikkat çekti.

PAYLAŞIM İÇİN İLGİNÇ YER

Zeynep Bastık, 2 milyonu aşkın takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından geçtiğimiz günlerde tuvalletten poz paylaşmıştı. Hayranları Bastık'ın bu pozlarını beğenmemiş eleştirel yorumlar yapmıştı.

"NE BU TUVALET AŞKI?"

Ünlü şarkıcı bu kez de klozet üzerine oturup verdiği pozları yayınladı. Bastık "Duygu durumum serisi" başlıklı paylaşımı hayranlarından bir kez daha tepki aldı. Takipçileri sürekli tuvaletten paylaşım yapana Bastık'a "Ne bu tuvalet aşkı" "Hamile misin?" "İshal oldun galiba" yorumlarını yaptı.