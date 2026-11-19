Burdur'da 12 yaşındaki çocuğun parmağına 26'lık somun sıkıştı! İtfaiye 2,5 saatte çıkarabildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'un Yeşilova ilçesinde 12 yaşındaki M.A.'nın parmağına 26'lık somun sıkıştı. Somun çıkarılamayınca ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilen çocuk için acil serviste itfaiye kurtarma ekipleri devreye girdi. Yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından somun parmağa zarar verilmeden çıkarıldı, M.A. tedavi altına alındı.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde parmağına 26'lık somun sıkışan 12 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin 2 buçuk saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
SOMUN ÇIKMAYINCA HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Olay, dün Yeşilova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 yaşındaki M.A.'nın parmağına 26'lık somun sıkıştı. Somunun çıkarılamaması üzerine çocuk ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
İTFAİYE ACİL SERVİSTE 2,5 SAAT UĞRAŞTI
Hastanenin acil servisinde çalışma başlatan itfaiye kurtarma ekipleri, çocuğun parmağına sıkışan somunu zarar vermeden çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 2 buçuk saat süren çalışmanın ardından somun çıkarılırken, M.A. hastanede tedavi altına alındı.