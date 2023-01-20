MİT'in operasyonunu konu alan '49' filmi bugün vizyona girdi

İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Doğukan Polat, Sinan Tuzcu, Hasan Küçünçetin ve Kerem Alışık'ın başrolünü üstlendiği 49 filmi bugün izleyiciyle buluştu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, DEAŞ tarafından 2014'te Musul'da kaçırılan 49 Türk vatandaşını burunları dahi kanamadan kurtardığı nefes kesen operasyonu anlatan film, Türkiye'deki tüm sinema salonlarının yanı sıra Avrupa'da 14 ülkede de aynı anda gösterime girdi.

GALASI YAPILDI

Yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat'ın yaptığı filmin Yönetmenlik koltuğunda Hakan İnan oturuyor. Filmin Salı günü gerçekleşen basın gösterimi ve Çarşamba günü düzenlenen galası da renkli görüntülere sahne oldu. Başrol oyuncuları hem gazetecilerin hem de davetlilerin ilgi odağıydı. Özellikle aksiyon sahnelerinde başarılı bir performans gösteren İsmail Hacıoğlu yoğun ilgi gördü.

SON DÖNEMDE ÇEKİLEN EN YÜKSEK BÜTÇELİ FİLM

49 Filmi Türk yapımcıların son dönemde çektiği en yüksek bütçeli sinema filmi hüviyetini taşıyor. CNP Entertainment Film tarafından çekilen ve yapımcılığını Mehmet Canpolat ile Sadi Canpolat'ın üstlendiği 49 filmi, 2022 yılının yaz aylarında; İstanbul, Kilis ve Gaziantep'te çekildi. Filmin çekimleri sırasında yaklaşık 3 bin figüran rol aldı.

MİT DANIŞMANLIK DESTEĞİ VERDİ

Yalnızca filmin başındaki Başkonsolosluk baskını sahnesinde bin figüran görev yaptı. Filmin çekimleri öncesinde başrol oyuncuları yaklaşık 3 ay silah ve yakın dövüş eğitimi aldı. Bu eğitimler, Kazakistan'dan getirilen ve Hollywood'da da önemli projelerde çalışan 'Nomads Stunt' ekibi tarafından verildi. MİT ise filmin senaryo ve çekim safhalarının her anında, filmin gerçeğe yakın olması için danışmanlık desteği verdi.

49'UN KONUSU NEDİR?

2014 yılının Haziran ayında Irak içerisinde büyük bir taarruza kalkan DEAŞ, kısa sürede büyük bir alana hakim oldu. Musul şehri DEAŞ tarafından adeta savaşmadan ele geçirildi. 11 Haziran 2014 tarihinde DEAŞ, Musul'da faaliyet gösteren tek diplomatik misyon konumunda olan Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na saldırdı. 'Kasap' lakaplı DEAŞ Militanı (Hasan Küçükçetin) önderliğinde Başkonsolosluk binasına giren DEAŞ militanları, 49 Türk vatandaşını rehin aldı.

49 rehinenin kurtarılması görevi Milli İstihbarat Teşkilatı'na verildi. Hemen harekete geçen MİT, bu tür operasyonlarda çok tecrübeli olan ve gözünü budaktan esirgemeyen tavrıyla bilinen Oğuz'u (İsmail Hacıoğlu) Musul'a gönderdi. Oğuz ile o dönem Musul'da görevli olan MİT personeli Zeki (Doğukan Polat) ve Sahra (Hande Doğandemir) vakit kaybetmeden işe koyuldu. Bu süreçte MİT Başkanlığı'nda kurtarma operasyonunun koordinasyonu ile görevlendirilen Ekrem Başkan (Kerem Alışık) önemli ve hayati kararlar vermek zorunda kaldı. Karşılarındaki düşman ise, DEAŞ'ın bölgedeki en üst düzey yöneticisi olan Ebu Ferec'ti. (Sinan Tuzcu)