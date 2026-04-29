Taraftar havalara uçacak! Dries Mertens geri dönüyor

Galatasaray’ın eski yıldızı Dries Mertens’in, eşi Kat Kerkhofs’un açıklamasıyla şampiyonluk kutlamaları için İstanbul’a geleceği kesinleşti.

Galatasaray’ın unutulmaz isimlerinden Dries Mertens’ten sarı-kırmızılı taraftarı heyecanlandıran haber geldi. Belçikalı yıldızın şampiyonluk kutlamaları için İstanbul’a geleceği açıklandı.

MÜJDEYİ EŞİ VERDİ

Mertens’in eşi Kat Kerkhofs, sosyal medyada bir taraftarın “Şampiyonluk kutlamasına geliyor musunuz?” sorusuna “Evet geliyoruz” yanıtını vererek müjdeyi duyurdu.

TARAFTARLA YENİDEN BULUŞACAK

Galatasaray’ın Süper Lig’de üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlandığı süreçte gelen bu haber, taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. Mertens’in kutlamalarda yer alarak taraftarla yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

GALATASARAY KARİYERİ DOLU DOLU GEÇTİ

Sarı-kırmızılı formayı 3 sezon boyunca giyen Dries Mertens, bu süreçte 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa olmak üzere toplam 5 kupa kazandı.

Alper Kızıltepe
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu

Emeklinin Kurban Bayramı'nda alacağı ikramiye belli oldu

Yorumlar (1)

Bekir Yılmaz:

Aman ne kadarda önemli haber.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1 maç kaldı! Okan Buruk 'Oyna' dediği an madde devreye girecek

Yıldız ismin kaderi elinde! "Oyna" dediği an madde devreye girecek
Kim bunu ilk kez itiraf etti: Askerlerimiz esir düşmemek için kendilerini patlattı

İlk kez açıkladı! Savaşa gönderdiği askerlerle ilgili çarpıcı itiraf
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı

Fener taraftarını yıkan haber!

Kayıp olarak aranan çocuğun, derede cesedi bulundu

Hayvan otlatmak için evden çıkan gencin cansız bedeni bulundu
1 maç kaldı! Okan Buruk 'Oyna' dediği an madde devreye girecek

Yıldız ismin kaderi elinde! "Oyna" dediği an madde devreye girecek
İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Samimiyetin kibri yendiği an!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! TOKİ'nin kiralık konut uygulaması başlıyor

Erdoğan tarih verdi! Kira fiyatlarını düşürecek uygulama başlıyor