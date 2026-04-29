Taraftar havalara uçacak! Dries Mertens geri dönüyor

Galatasaray’ın unutulmaz isimlerinden Dries Mertens’ten sarı-kırmızılı taraftarı heyecanlandıran haber geldi. Belçikalı yıldızın şampiyonluk kutlamaları için İstanbul’a geleceği açıklandı.

MÜJDEYİ EŞİ VERDİ

Mertens’in eşi Kat Kerkhofs, sosyal medyada bir taraftarın “Şampiyonluk kutlamasına geliyor musunuz?” sorusuna “Evet geliyoruz” yanıtını vererek müjdeyi duyurdu.

TARAFTARLA YENİDEN BULUŞACAK

Galatasaray’ın Süper Lig’de üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlandığı süreçte gelen bu haber, taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. Mertens’in kutlamalarda yer alarak taraftarla yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

GALATASARAY KARİYERİ DOLU DOLU GEÇTİ

Sarı-kırmızılı formayı 3 sezon boyunca giyen Dries Mertens, bu süreçte 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa olmak üzere toplam 5 kupa kazandı.