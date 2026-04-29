1 maç kaldı! Okan Buruk "Oyna" dediği an madde devreye girecek

Galatasaray’da Mario Lemina’nın bir maç daha ilk 11’de oynaması halinde sözleşmesindeki +1 yıllık opsiyon devreye girecek, karar Okan Buruk’a bağlı.

26. şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Galatasaray’da gözler iç transferdeki kritik gelişmeye çevrildi. Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina’nın sözleşmesindeki özel madde gündemde.

OKAN BURUK KARAR VERECEK

32 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusunun sözleşmesinde yer alan maddeye göre, Lemina’nın bir maç daha ilk 11’de sahaya çıkması halinde kontratındaki +1 yıllık opsiyon otomatik olarak devreye girecek. Teknik direktör Okan Buruk’un vereceği karar belirleyici olacak.

MAAŞ BEKLENTİSİ GÜNDEMDE

Galatasaray’da yıllık 2.5 milyon euro kazanan Lemina’nın, yeni sözleşme ihtimali doğrultusunda maaşında iyileştirme talep ettiği de öne sürüldü.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Tecrübeli orta saha oyuncusu bu sezon sarı-kırmızılı formayla 39 maça çıktı. Lemina, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu

Emeklinin Kurban Bayramı'nda alacağı ikramiye belli oldu

Kayıp olarak aranan çocuğun, derede cesedi bulundu

Hayvan otlatmak için evden çıkan gencin cansız bedeni bulundu
Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor

Tam 1000 tane yolladı! Öğrenciler için yaptığına beğeni yağıyor
Kim bunu ilk kez itiraf etti: Askerlerimiz esir düşmemek için kendilerini patlattı

İlk kez açıkladı! Savaşa gönderdiği askerlerle ilgili çarpıcı itiraf
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı

Fener taraftarını yıkan haber!

Kayıp olarak aranan çocuğun, derede cesedi bulundu

Hayvan otlatmak için evden çıkan gencin cansız bedeni bulundu
İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Samimiyetin kibri yendiği an!

Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren anlar

Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren anlar