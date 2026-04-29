Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor

Arda Güler, bir sipariş uygulaması üzerinden 1000 öğrenciye dürüm ve ayran ısmarladı.

Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, yaptığı anlamlı hareketle gündeme geldi. Genç yıldızın öğrenciler için gerçekleştirdiği jest büyük takdir topladı.

1000 ÖĞRENCİYE DÜRÜM VE AYRAN

Arda Güler’in, bir sipariş uygulaması üzerinden 1000 öğrenciye dürüm ve ayran ısmarladığı öğrenildi. Milli futbolcunun bu sürprizi kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Genç yaşına rağmen hem sahadaki performansı hem de saha dışındaki davranışlarıyla dikkat çeken Arda Güler’in bu hareketi, futbolseverlerden yoğun ilgi gördü. Paylaşımlar kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı milli futbolcuya teşekkür mesajları paylaştı.

Alper Kızıltepe
