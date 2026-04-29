Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kurumlar Vergisi'ni yüzde 9'a düşürüyoruz

Güncelleme:
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kurumlar Vergisi'ni imalatçılar, ihracatçılar için yüzde 9'a düşürüyoruz.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kurumlar Vergisi'ni imalatçılar, ihracatçılar için yüzde 9'a düşürüyoruz. Hem sanayicimizi, ihracatçımızı destekleyecek hem de ülkeyi yatırımlar açısından özellikle imalat sanayi için çok cazip hale getirecek bir program" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Yılmaz, "Küresel düzeyde belirsizliklerin yoğunlaştığı bir dönemde istikrarını koruyan güvenli bir ülke olarak Türkiye, tüm dünyada yatırımları ve nitelikli insan gücünü, karar alma merkezlerini cezbetmeye dönük inisiyatif aldı. Yeni bir paket açıkladık. Bu paketle ilgili çalışmaları hızla hayata geçireceğiz. Türkiye'ye küresel finanstan daha fazla pay almak, İstanbul Finans Merkezi'ni daha etkili hale getirmek, bir taraftan hem içerideki yatırımcılar hem tüm dünyadan yatırımcılar için doğrudan yatırımı (FDI) yükseltmek; bu anlamda radikal bir tedbirimiz var. Kurumlar Vergisi'ni imalatçılar, ihracatçılar için yüzde 9'a düşürüyoruz. Çok önemli adım. Hem sanayicimizi, ihracatçımızı destekleyecek hem de ülkeyi yatırımlar açısından özellikle imalat sanayi için çok cazip hale getirecek bir program. Türkiye'ye çok şey kazandıracağına inanıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
