Mourinho'dan Real Madrid iddialarına yanıt

Güncelleme:
Jose Mourinho, Real Madrid ve Juventus iddialarını yalanlayarak tek hedefinin Benfica’yı Şampiyonlar Ligi’ne taşımak olduğunu açıkladı.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, son dönemde gündeme gelen Real Madrid ve Juventus iddiaları hakkında konuştu. Deneyimli teknik adam, geleceğiyle ilgili çıkan haberleri yalanladı.

“AKLIMDA SADECE BENFICA VAR”

Portekizli teknik direktör, Real Madrid ve Juventus iddialarına ilişkin, “Real Madrid’e mi yoksa Juventus’a mı gideceğim? Bir sonraki hedefim Benfica’yı Şampiyonlar Ligi’ne taşımak” ifadelerini kullandı. Mourinho, takımının Avrupa’daki performansına vurgu yaparak odak noktasının tamamen mevcut görevinde olduğunu belirtti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

Benfica ile önemli bir süreçten geçtiklerini ifade eden Mourinho, “Avrupa’da liginde maç kaybetmeyen tek takımız. Önümüzdeki üç maçı kazanırsak Şampiyonlar Ligi’nde olacağız” diyerek hedeflerini net şekilde ortaya koydu.

SÖZLEŞME DETAYI DİKKAT ÇEKİYOR

Jose Mourinho’nun Benfica ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Ancak kontratta, sezonun son maçından sonraki 10 gün içinde geçerli yaklaşık 3 milyon euroluk karşılıklı fesih maddesi bulunuyor.

Alper Kızıltepe
Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda

Altın yatırımcısı için geri sayım başladı

MİT 'çok gizli' belgeyi paylaştı! İşte Humeyni'nin kod adı

MİT "çok gizli" Humeyni belgesini paylaştı
Doğumu eşi yaptı, 'nazı' kocası çekti: Sosyal medyada alay konusu oldu!

Doğumu eşi yaptı, "nazı" kocası çekti: Sosyal medyada alay konusu oldu!
İzmir'de tutuklu bulunan Cehennem Necati'ye bir şok daha

İzmir'de tutuklu bulunan Cehennem Necati'ye bir şok daha
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak

3. Dünya savaşının ayak sesleri! Bu iddia doğruysa vay halimize
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Son kez Samandıra'ya giden Tedesco'nun zor anları

Yıllarca unutulmayacak görüntü!

Taraftar havalara uçacak! Dries Mertens geri dönüyor

Geri dönüyorlar!