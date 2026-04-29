Mourinho'dan Real Madrid iddialarına yanıt

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, son dönemde gündeme gelen Real Madrid ve Juventus iddiaları hakkında konuştu. Deneyimli teknik adam, geleceğiyle ilgili çıkan haberleri yalanladı.

“AKLIMDA SADECE BENFICA VAR”

Portekizli teknik direktör, Real Madrid ve Juventus iddialarına ilişkin, “Real Madrid’e mi yoksa Juventus’a mı gideceğim? Bir sonraki hedefim Benfica’yı Şampiyonlar Ligi’ne taşımak” ifadelerini kullandı. Mourinho, takımının Avrupa’daki performansına vurgu yaparak odak noktasının tamamen mevcut görevinde olduğunu belirtti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

Benfica ile önemli bir süreçten geçtiklerini ifade eden Mourinho, “Avrupa’da liginde maç kaybetmeyen tek takımız. Önümüzdeki üç maçı kazanırsak Şampiyonlar Ligi’nde olacağız” diyerek hedeflerini net şekilde ortaya koydu.

SÖZLEŞME DETAYI DİKKAT ÇEKİYOR

Jose Mourinho’nun Benfica ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Ancak kontratta, sezonun son maçından sonraki 10 gün içinde geçerli yaklaşık 3 milyon euroluk karşılıklı fesih maddesi bulunuyor.