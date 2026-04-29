Kardeşini öldürüp değerli eşyalarını almıştı, hastanede yatağında gözaltına alındı

İngiltere’nin başkenti Londra, son yılların en sarsıcı ve kan donduran cinayet davalarından birinin sonuçlanmasına tanıklık etti. Gençlik yıllarında Los Angeles’a giderek başarılı bir film yapımcısı ve yönetmeni olan, aynı zamanda kaleme aldığı romanlarla tanınan 69 yaşındaki Jennifer Abbott, kendi kız kardeşi tarafından canice katledildi.

Olayın ardından ortaya çıkan detaylar ve katil zanlısı Nancy Pexton’ın (69) tutuklanma anına ait görüntüler, soğukkanlılığın sınırlarını zorlayan bir tabloyu gözler önüne serdi. Vahşetin Anatomisi: Üç Günlük Terk EdilmişlikGeçtiğimiz Haziran ayında Camden, Kuzey Londra’da meydana gelen olayda, evsiz olduğu ve kızıyla birlikte Baker Street yakınlarında bir blokta kaldığı öğrenilen Nancy Pexton, kız kardeşi Jennifer Abbott’un evine gitti.

Mahkemeye sunulan delillere göre Pexton, kız kardeşinin boğazını kestikten sonra ağzını bantladı ve vücuduna çok sayıda bıçak darbesi indirdi. Cinayetin ardından evden ayrılmadan önce, kardeşine ait pırlanta taşlı altın bir Rolex saati de çalan Pexton, Jennifer’ın cansız bedenini evde çürümeye terk etti. ,

Vahşetin en acı verici detaylarından biri ise evde bulunan Corgi cinsi köpek "Prince" oldu. Pexton, cinayet sonrası talihsiz köpeği banyoya kilitledi. Küçük hayvan, sahibi cansız bir şekilde içeride yatarken üç gün boyunca aç ve susuz bir şekilde kapalı kaldı.

Hastane Yatağında Kelepçe: O Anlar KameradaCinayetten kısa bir süre sonra aşırı dozda ilaç aldığı iddiasıyla hastaneye başvuran Nancy Pexton, burada tedavi altına alındı. Ancak Metropolitan Polisi’nin titiz çalışması sonucu deliller Pexton’ı işaret ediyordu.

Polis tarafından paylaşılan görüntülerde, Pexton’ın hastane yatağında, serumlar altındayken tutuklandığı o anlar yer alıyor. Görüntülerde zanlının son derece sakin olduğu ve suçlamalar karşısında tepkisiz kaldığı gözlemleniyor.

Kıskançlık ve "Değersizlik" Hissi Cinayete mi Yol Açtı?Old Bailey Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, iki kardeş arasındaki ilişkinin perde arkası da aralandı. Savcı William Boyce KC, Pexton’ın kardeşine karşı uzun süredir biriken bir öfke ve "takdir edilmeme" duygusu beslediğini belirtti.

Pexton’ın cinayetten bir süre önce kardeşine, "Seni öldürmeyi planlıyordum ama bu sadece bir düşünceydi, sana asla zarar vermem" şeklinde mesajlar attığı ortaya çıktı.Olay günü saat 11:36’da kardeşini arayan Pexton’ın, yaklaşık 15 dakika süren bir görüşmenin ardından eve gittiği ve bir saatlik bir süre içinde cinayeti işlediği tespit edildi.

Savcılık, cinayetin planlı ve son derece soğukkanlı bir şekilde işlendiğini savunurken, çalınan Rolex saatin Pexton’ın kişisel eşyaları arasından çıkması suçluluğunu pekiştiren en güçlü kanıtlardan biri oldu.Adalet Yerini BulduNancy Pexton, mahkeme boyunca suçlamaları reddetmiş olsa da jüri, sunulan somut kanıtlar ışığında kendisini suçlu buldu.

Kıdemli Savcı Devi Kharran, davanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Jennifer Abbott, en güvende hissetmesi gereken yerde, en çok güvenmesi gereken kişinin ellerinde hayata gözlerini yumdu. Bu, sadece bir cinayet değil, aynı zamanda derin bir ihanetin hikayesidir."

Savcılık ve Metropolitan Polisi’nin iş birliğiyle hazırlanan dosya, modern adli tıp teknikleri ve tanık ifadeleriyle desteklenerek Pexton’ın kaçış yolunu kapattı. Jennifer Abbott’un komşuları, talihsiz kadının sadece bir yönetmen değil, mahallede sevilen bir figür olduğunu belirterek yaşananlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Corgi Prince’in KurtuluşuNeyse ki, banyoda kilitli kalan Corgi cinsi Prince, polis ve komşuların eve girmesiyle sağ olarak kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Prince’in, olayın travmasını atlatması için uygun bir barınağa yerleştirildiği öğrenildi.

Hukuki Süreç ve SonuçSuçlu bulunan Nancy Pexton’ın cezası ilerleyen bir tarihte açıklanacak. Uzmanlar, cinayetin işleniş biçimi ve hırsızlık unsuru göz önüne alındığında, Pexton’ın ömür boyu hapis cezası almasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirtiyor. Bu dava, aile içi şiddetin ve gizli kalmış nefretin ne kadar korkunç boyutlara ulaşabileceğini bir kez daha kanıtlamış oldu.