Hatice Aslan ile Mahir Günşiray'ın 40 yıl sonra başlayan aşkı kalplere dokundu

Hatice Aslan ile Mahir Günşiray'ın 40 yıl sonra başlayan aşkı kalplere dokundu
Güncelleme:
40 yıl boyunca ayrı hayatlar yaşayan Mahir Günşiray ile Hatice Aslan’ın yolları yıllar sonra yeniden kesişti. Üniversite arkadaşlığıyla başlayan bağ, zamanla güçlü bir aşka dönüştü. Usta oyuncular, sürpriz birlikteliklerine dair hikayeleriyle sevenlerinin kalbine dokundu.

  • Hatice Aslan ile Mahir Günşiray, 40 yıllık dostluklarını aşka dönüştürdüklerini açıkladı.
  • Mahir Günşiray, Hatice Aslan ile mutlu bir ilişki yaşadığını duyurdu.
  • Hatice Aslan ve Mahir Günşiray, üniversite yıllarından sınıf arkadaşı olmalarına rağmen mezuniyetten sonra yaklaşık 40 yıl boyunca yolları kesişmedi.

Türk tiyatro ve sinemasının iki önemli oyuncusu Hatice Aslan ile Mahir Günşiray, yıllara dayanan dostluklarını aşka dönüştürdüklerini açıkladı. “Empati” programına konuk olan Günşiray, meslektaşıyla mutlu bir ilişki yaşadığını duyurdu.

40 YILLIK ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ

Özel hayatına dair samimi ifadeler kullanan Mahir Günşiray, son dönemde kendisini “aşık” hissettiğini belirtti ve Hatice Aslan ile mutlu bir birliktelik yaşadıklarını söyledi. Aslan’ın üniversite yıllarından sınıf arkadaşı olduğunu hatırlatan usta oyuncu, mezuniyetin ardından yaklaşık 40 yıl boyunca yollarının kesişmediğini ifade etti.

SINIF GRUBUNDA BAŞLAYAN SOHBET İLK KIVILCIM OLDU

Günşiray ilişkilerinin nasıl başladığını şu ifadelerle anlattı: "Bir sınıf grubumuz var. Ben de hep yelkenlim olduğunu söylüyor ve arkadaşlarımı davet ediyordum. Hatice 'gelirim' dedi. Sonra grup olarak gelme fikrinden yalnız Hatice geldi. Öyle de devam etti"

“HİÇBİR ZAMAN DENK DÜŞMEDİK”

Hatice Aslan da "Bambaşka Sohbetler" adlı programda ilişkilerine dair, "O zamanlar ikimizde bambaşka bir hayatın içindeydik. Biz hiç denk düşmedik. Ne dizide ne filmde ne tiyatroda hiç birlikte oynamadık. Çünkü zaten farklı şehirlerdeydik" ifadelerini kullandı.

Çağla Taşcı
500

