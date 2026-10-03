Montella'dan 'istifa' tezahüratlarına yanıt: Kulak asmıyorum

Montella'dan "istifa" tezahüratlarına yanıt: Kulak asmıyorumGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Uluslar A Ligi'nde üçüncü maçında da galibiyetle tanışamayan A Milli Futbol Takımımızda teknik direktör Vincenzo Montella, tribünlerin "istifa" tezahüratlarına ortalığı karıştıracak bir yanıt verdi. Montella, "Şu anki eleştirilere kulak asmak istemiyorum." dedi.
- Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup üçüncü maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu.
- Belçika'nın golleri De Bruyne (2) ve Lukaku'dan geldi.
- Türkiye üçüncü maçını da kaybederek grupta son sırada kaldı; Belçika puanını 6'ya yükseltti.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup olan Türkiye üçüncü maçında da puanla tanışamadı.
A MİLLİLER, PUANLA TANIŞAMADI
Liege'de oynanan ve ilk yarısı da Belçika'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren mücadelede, ev sahibi takımın golleri De Bruyne (2) ve Lukaku'dan geldi. Üçüncü maçını da kaybeden milli takım son sırada kaldı. Belçika ise puanını 6'ya yükseltti.
Yenilen gollerin ardından tribünlerden A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella'ya istifa çağrısı yapıldı. Tribünlerden sık sık "istifa" tezahüratları yapılırken, Montella maç sonu değerlendirmelerde bulundu.
MONTELLA: ŞU ANKİ ELEŞTİRİLERE KULAK ASMAK İSTEMİYORUM
Montella, istifa çağrılarına tartışma yaratacak bir yanıt verdi: "Şu anki eleştirilere kulak asmak istemiyorum. 24 sene sonra Dünya Kupası'na bu futbolcularla gittik. A Ligi'ne bu futbolcularla çıktık. Avrupa Şampiyonası'na bu futbolcularla gittik. 3 günde 1 bu seviyede kendimizi tartıyoruz. Bu da gelecekteki çalışmalar için bir hazırlık."