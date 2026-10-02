Sosyal medyada kavga ve tehdit içeren yayın yapan 10 ünlü adli kontrolle serbest kaldı

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Sosyal medya platformlarında yaptıkları canlı yayınlarda kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlenen 10 sosyal medya ünlüsü hakkında yürütülen işlemler tamamlandı. Aralarında Semih Varol, Mehmet Aden Arslan ve Onur Sermik'in de olduğu şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, başta TikTok olmak üzere Instagram ve X üzerinden tehdit, hakaret ve kavga içerikli görüntüler paylaşarak bu yayınlardan gelir elde ettikleri öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan sanal takip ve incelemelerin ardından şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

İstanbul merkezli yürütülen operasyon kapsamında Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Aylık gelirlerini 200 ila 500 bin lira arasında açıkladılar

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin ifadelerinde, yaptıkları paylaşımların suç oluşturduğunu bilmediklerini söyledikleri ve sosyal medya faaliyetlerinden aylık 200 bin ila 500 bin lira arasında gelir elde ettiklerini beyan ettikleri öğrenildi.

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının tespiti amacıyla kan örnekleri alındığı öğrenildi. Şüpheliler hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "Müstehcenlik" suçlarından işlem yapıldı.

10 şüpheli adli kontrolle serbest

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve aralarında Semih Varol, Mehmet Aden Arslan ve Onur Sermik'in de olduğu toplam 10 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı