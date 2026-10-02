Hakem Mustafa Tosun'un ifadesi ortaya çıktı: Kendilerine biat etmeyen hakemleri sistemin dışına itiyorlar

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen ve kamuoyunda “Hakemler Dosyası” olarak bilinen soruşturma kapsamında çok sayıda aktif hakem, eski hakem ve MHK mensubunun tanık veya müşteki sıfatıyla ifadelerine başvuruldu. Soruşturmada bazı şüpheliler hakkında eziyet, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme iddiaları inceleniyor.

Bu kapsamda müşteki olarak ifade veren isimler arasında yardımcı hakem Mustafa Tosun da yer aldı. Tosun'un soruşturma dosyasına giren ifadesinde, MHK'daki hakem görevlendirme ve puanlama süreçlerine ilişkin çeşitli iddialar gündeme geldi.

Burak Doğan'ın haberine göre, Tosun ifadesinde kendisi ve kendisi gibi hareket eden hakemlerin sistematik şekilde mobbinge maruz bırakıldığını, alt lig maçlarına görevlendirilerek puanlama sürecinde sistemin dışına itildiklerini öne sürdü.

"BİAT ETMEYEN HAKEMLERİ ALT LİGLERE VERİYORLAR"

İfadesinde MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve İbrahim Çınar hakkında dikkat çeken iddialarda bulunan Tosun, kendilerine yakın olan hakemlerin sistem içerisinde tutulduğunu, kendisi ve benzer şekilde hareket eden hakemlerin ise sistematik biçimde mobbinge uğradığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Ferhat Gündoğdu ve İbrahim Çınar kendisine yakın olan isimleri sistemin içerisinde tutarak benim ve benim gibi sadece hakemlik yapmaya çalışan kendilerine biat etmeyen hakemleri sistematik şekilde mobbing yaparak alt lig maçlara vererek puanlama zamanı sistemin dışarısına itmektedir."

"EVRAKLARIN KAYBOLDUĞU VE SIRALAMALARIN DEĞİŞTİRİLDİĞİ BEYAN EDİLDİ"

Tosun, ifadesinde Hakem İşleri eski çalışanı Eren Acar'ın soruşturma dosyasındaki beyanlarına da dikkat çekti.

Acar'ın kamuoyuna yansıyan ifadelerinde MHK Hakem Koordinatörlüğünde bazı evrakların kaybolduğu ve sınav ekranlarındaki hakem sıralamalarında değişiklik yapıldığı yönünde beyanlar bulunduğunu belirten Tosun, bu iddiaların kendi değerlendirmelerini desteklediğini öne sürdü.

Tosun, söz konusu iddiaların araştırılması gerektiğini belirterek, "evrakta sahtecilik" yapılıp yapılmadığının soruşturulmasını istedi.

"KENDİ YAPISINI OLUŞTURDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Mustafa Tosun, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun kendi yapısını oluşturduğunu düşündüğünü ifade ederek, bu kanaatinin soruşturma dosyasına verilen ifadelerden de anlaşılabileceğini savundu.

Tosun ayrıca Gündoğdu ve diğer MHK üyelerinin görevleri kapsamında yargı denetimine tabi olduklarını belirterek, bazı eylemlerin TCK'nın 257. maddesinde düzenlenen görevi kötüye kullanma suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdü.

"DAVACI VE ŞİKAYETÇİYİM"

Tosun, ifadesinin sonunda sorumlu olduğunu düşündüğü kişiler hakkında şikayetçi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kendilerinin TCK 257'de tanımlanan görevi kötüye kullanma suçunu işlediğini düşünüyorum ve sorumlu şahıslardan davacı ve şikayetçiyim."