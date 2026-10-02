Cornell'de 7 erkek öğrencinin tecavüz iddiasına New York Valisi özel savcı atadı

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NEW ABD'de bulunan ve dünyanın en iyi yükseköğretim kurumları arasında yer alan Cornell Üniversitesi'nde 2024 yılında cinsel saldırı mağduru olan kız öğrenciye zorla uyuşturucu verildiği ortaya çıkarken, Savcılığın "yeterince detaya sahip olunmadığı" gerekçesiyle dosyayı kapatması tepki çekti.

Ülkenin New York eyaletindeki Cornell Üniversitesi'nde 2024'te yaşanan cinsel saldırıya ilişkin eylül ayında açılan davanın belgelerinde konuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Buna göre, Cornell Üniversitesi yönetimi konuyla ilgili yaptığı soruşturmayı Bölge Savcılığına bildirdi. Ancak, Savcılık yetersiz delil nedeniyle konuyla ilgili dava açmadı.

New York Valiliği ise Savcılığın bu kararına tepki gösterdi.

Belgelerde, olay gecesi bir öğrenci grubunun Snapchat adlı sosyal medya uygulamasındaki ortak hesabından "Üst katta ücretsiz seks." şeklinde yapılan duyuru üzerine, Cornell Üniversitesi'ne ait bir öğrenci evinde sarhoş olan, Jane Doe kod adını kullanan 20 yaşındaki bir kız öğrenciye zorla ketamin verildiği, bilincini kaybeden kızın 7 erkek öğrencinin tecavüzüne uğradığı iddia edildi.

Doe belgelerdeki ifadelerinde, "rızaya dayalı bir karşılaşma olarak başlayan olayın, saatlerce süren rızasız cinsel aktiviteye dönüştüğünü" belirtti.

New York Valisi Hochul olaya müdahil oldu

New York Valisi Kathy Hochul, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olayın geçtiği bölgeye bakan Tompkins İlçe Bölge Savcısı Matthew Van Houten'in "adil denetleme yeteneğine olan inancını kaybettiğini" belirterek, New York Başsavcısı Letitia James'i bu konuyla ilgilenmesi için özel savcı olarak görevlendirdiğini söyledi.

Hochul, "Bu davanın merkezindeki genç kadın, her gerçeğin inceleneceğinden ve adaletin sağlanacağından emin olmayı hak ediyor." ifadesini kullandı.

Cornell Üniversitesinden dün yapılan açıklamada da, davanın New York Başsavcılığına devredilmesi yönündeki valilik kararının desteklendiği belirtildi.

ABD basınında geniş yer bulan ve kamuoyunda yankı uyandıran olay nedeniyle mağdur öğrenci mezun olmadan okuldan ayrılmak zorunda kaldı???????, suçlanan öğrencilerden ise sadece biri suçlamalara itiraz etti.

Tompkins İlçesi Bölge Savcısı Van Houten daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "tüm detaylara sahip olmadıkları için" suç duyurusunda bulunmadıklarını belirtmişti.

ABD basınındaki haberlerde, Cornell mezunlarının başlattığı çevrim içi imza kampanyasında, 40 binden fazla imza toplandığı, okul yönetiminin konuyla ilgili kamuoyu önünde özür dilemesi ve olaya karışanları koruduğu ortaya çıkan tüm okul yetkililerinin istifa etmesi çağrısında bulunduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA