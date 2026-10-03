MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişiye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarıyla ilgili başlatılan "Hakemler dosyası" soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'in savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Tüm şüpheliler tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: KİŞİSEL HUSUMET VE İNTİKAM SAİKİYLE HAREKET ETMEDİM

Öte yandan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun emniyet ifadesi ortaya çıktı. Gündoğdu’ya, 8 Mart 2022’de sezon devam ederken çok sayıda hakem ve gözlemcinin klasman dışına çıkarılmasının gerekçesi soruldu. Gündoğdu, bu kararın kamuoyu ve kulüplerden gelen talepler sonrasında TFF Yönetim Kurulunun iradesiyle, hukuk birimlerinin de değerlendirmesi alınarak uygulandığını söyledi.

Ferhat Gündoğdu’ya, bazı müşteki ve tanıkların ifadesi okunarak, 2022’de Tahkim tarafından göreve döndürülen bazı isimlerin 2024’te yeniden liste dışı kaldığı iddiaları soruldu. Gündoğdu, kişisel husumet veya intikam saikiyle hareket etmediğini, kararların MHK tarafından kolektif alındığını ve TFF yönetiminin onayından geçtiğini söyledi.

"DEĞİŞİKLİKLER PERFORMANS, İHTİYAÇ VE DEĞRRLENDİRMEYE GÖRE YAPILDI"

2024-2025 sezonunda ilk klasman listesinden sonra ikinci bir liste yayınlandığı, ilk listede yer alan bazı hakem ve gözlemcilerin kısa süre sonra açıklanan ikinci listeden gerekçe gösterilmeden çıkarıldığı huşuları Gündoğdu’ya soruldu. Gündoğdu, değişikliklerin performans, ihtiyaç ve MHK değerlendirmesi çerçevesinde yapıldığını söyledi.

Bazı müşteki ve tanıklar ifadesinde VETAS’ın görünürde sistematik atama yaptığını ancak MHK yönetiminin manuel müdahalelerle hakemleri değiştirebildiğini ve “etap dışı” bırakarak görev vermeyebildiği söyledi. Bu husus Gündoğdu’ya soruldu. Gündoğdu, VETAS’ın mevzuatta zorunlu bir sistem olmadığını, kendi dönemlerinde sistemi geliştirdiklerini ve bir hakemin keyfî biçimde “etap dışı” bırakıldığı yönündeki beyanları kabul etmediğini söyledi.

MAÇ ÖNCESİ HAKEMLERLE GÖRÜŞMESİ VE HTS KONUŞMALARI SORULDU

Gündoğdu’ya, maç öncesinde hakemlerle doğrudan görüşmesi soruldu. Gündoğdu, görev süresince bazı hakemleri maç öncesinde aradığını kabul ederek, bunu moral vermek ve önemli bir gündem varsa öğrenmek amacıyla yaptığını söyledi.

Bazı tanıklar, Gündoğdu’nun hakemlerin kimlerle görüştüğünü bildiğini veya HTS kayıtlarına ulaşılabileceği yönünde konuşmaları olduğunu ifadelerinde söyledi. Bu husus Gündoğdu’ya soruldu. Bu sözlerini kabul eden Gündoğdu, ancak bağlamının farklı olduğunu; kurum içi bilgilerin basına sızdırılmaması için, şikâyet hâlinde HTS kayıtlarının yargının eline geçebileceğini hatırlattığını ifade etti. Kendisinin bunu tehdit değil, hakemlerin kariyerlerini korumaya yönelik uyarı olarak gördüğünü söyledi.

KEREM ERSOY SORUSUNA CEVAP VERMEDİ

Dijital materyallerden elde edilen bazı ses kayıtları da Gündoğdu’ya soruldu. Gündoğdu’nun Kerem Ersoy’a “Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım”, “Sana son şans veriyorum”, “MHK hakkında da sakın bir yerde bir daha konuşma”, “Hakemliğinden olacaksın”, “Her adımını takip ediyorum, devlet takip ediyor” şeklinde ifadeler kullandığı görüldü. Gündoğdu, Kerem Ersoy ile ilgili bu soruya cevap vermeyerek, ses kaydının hukuka aykırı elde edilmiş olabileceğini ve hukuka aykırı delil üzerinden soruşturma yürütülemeyeceğini belirterek içeriğe ilişkin cevap vermeyeceğini söyledi.

Gündoğdu, hakemlere zaman zaman kızgınlıkla sert sözler söylemiş olabileceğini ancak keyfî cezalandırma yapmadığını savundu. Gündoğdu, TFFHGD’nin hakem sınavlarında yetkili olmadığını ve bir müdahalesi olmadığını savundu.

PARA HAREKETLERİ SORULDU

MASAK verilerine göre; Gündoğdu’ya, 2007-2026 arasında 5.773 para çıkışı işleminde 294 milyon 116 bin 419 TL, 3.620 para girişi işleminde 258 milyon 289 bin 170 TL hareket bulunduğu soruldu. Gündoğdu bu hareketliliğin, maaş, emeklilik ikramiyesi, OYAK, TFF ücretleri, araç/ev/arsa alım-satımları ve diğer resmî işlemlerden kaynaklandığını söyledi. Ayrıca 294 milyon TL’lik çıkış hacminin gelirine göre yüksek olduğunu ve verilerde hata olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

2 Haziran 2025-26 Mayıs 2026 arasında Fidanlar İnşaat’a 40 milyon 140 bin TL civarında yapılan transfer soruldu. Gündoğdu, Ankara İncek Manzara Evleri projesinden kızları için iki adet 2+1 konut aldığını, ödemelerin eşinin miras kalan yazlığının satışından elde edilen para ile kendi birikimlerinden karşılandığını söyledi.

“İYİ NİYETLE YAKLAŞTIM”

Gündoğdu ifadesinde şunları söyledi: “Dosyada yer alan bütün müşteki ve tanık ifadelerinin ortak noktasında itham edilen tüm konular ile hiçbir menfaat veya beklentim olmayan kamu görevi olarak nitelendirilen MHK başkanlığına iki yönetim tarafında da davet edilerek gelmem ve yönetimin aldığı kararları uygularken görevde bulunamam sebebi ile karşılaşmaktayım. Hiçbir zaman böyle bir göreve talepte bulunmadım. Hiç kimseye bu konuda talebimi iletmedim. Birinci görevimde alınan kararların arkasında durulacak bir yönetim duruşu kalmayınca bende prensiplerim gereği istifa ettim. Bir daha böyle bir görevi düşünmezken mevcut yönetim tarafından tekrar göreve davet edildiğimde ben böyle görevleri devlet görevi olarak gördüğüm için tekrar tekliflerini kabul ederek göreve geri geldim. Kendi geçmişimde ve çalıştığım tüm yerlerde titizliğim, devlet anlayışım ve adaletim sebebi ile tercih edilen bir konumda oldum. Kişisel hiçbir husumet, kin, olumsuz duygu beslemediğim bütün hakem kardeşlerimin mesleki gelişimlerini ve geleceklerini olumsuz etkilememesi için zaman zaman yaptıkları çocukça ve etik dışı davranışlarda dahi kendilerine hep iyi niyetle yaklaşarak onları yetiştirmeye çalıştım.”

"EZİYET ETMEK MOBBİNG YAPMAK KARAKTERİME UYGUN DEĞİL”

“Önceki yönetimin yukarıda belirttiğim nedenlerden dolayı hakemlikteki büyük sancı yaratan baba-oğul akrabalık hakemlik eski-yeni hakem kıyaslaması yıpranmış hakemlerin çok olması aynı isimlerin hakemliğe devam etmesi gibi kamuoyunun ve kulüplerin taleplerine cevap veren kararları benim konumum ve görevim itibari bu arkadaşlar nazarında kötü olarak göstermiştir. Buna hakemlik camiasına her zaman zarar vermiş ve zarar vermeye devam eden gerek sosyal medyada gerek yazılı ve görsel basında yer alan kişiler bu ortamı devamlı olarak körüklemişlerdir ve devamlı olarak itibar suikastı düzenlemişlerdir. Son iki yıllık görevim boyunca hemen hemen her gün hakkımda bir dedikodu ve şaibe türetilmiş ben bunlar ile yasla yollarla baş ederken bir yandan da görevime devam ederek hakemleri belirlenen kararlar doğrultusunda yetiştirmeye devam ettim. Yıllardır hakemlik müessesinde çok doğal olarak olağan bir olarak gerçekleştirilen bir sürü idari karar bu soruşturmaya konu edinmiş, hakemliğin işleyişini bilmeyen sıradan insanlar için büyük bir olay olarak gösterilmiştir. Birçoğu için yetkili makamlar için bir denetim mekanizması TFF'de mevcuttur. Bu arkadaşların bir kısmı bu mekanizmayı kullanmış ve bir kısmı kullanmayarak bilgi kirliliği yaratmıştır. Eziyet etmek veya mobbing yapmak karakterime uygun değildir. Kendilerine yakın kişileri öne çıkarıyorlar ifadesi benim için asla geçerli olamaz. Ben görev için her zaman herkese eşit mesafede oldum.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.

Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındığı bildirilmişti.

Kaynak: Haberler.com