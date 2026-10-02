Haberler

Nijerya'nın Borno eyaletinde Boko Haram saldırısında 20 çiftçi yaşamını yitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Borno eyaletinde Boko Haram'ın Marte bölgesinde düzenlediği saldırıda 20 çiftçi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Polis Sözcüsü Nahum Kenneth Daso, 3 kişinin kaybolduğunu ve saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Nijerya'nın Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 20 çiftçi yaşamını yitirdi.

Borno Eyaleti Polis Sözcüsü Nahum Kenneth Daso, yaptığı açıklamada, Boko Haram üyelerinin Borno eyaletine bağlı Marte bölgesinde çiftçilere saldırı düzenlediğini belirtti.

Daso, saldırıda 20 çiftçinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırıda 3 kişinin de kaybolduğunu dile getiren Daso, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de saldırılar düzenliyor. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA
Bu haber 55 sitede yayınlandı.
Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Bölgede doğalgaz faturalarına özel indirim uygulanmalı

Temsil ettiği il için öneride bulundu: Özel indirim uygulansın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Kumarhaneler Kralı” Türk iş insanı Sudi Özkan hayatını kaybetti

“Kumarhaneler Kralı” Türk iş insanı hayatını kaybetti
Savaşta yeni dönem iddiası! Putin tüm kısıtlamaları kaldırdı

Savaş sürerken dengeleri değiştirecek talimat: Artık hiçbir kural yok
Geçirdiği kaza sonrası gözlerden uzak kalmıştı! Deniz Seki'den 'Hoş geldin Ekim' pozu

Kalçasını kırıp ameliyat olmuştu! İyileşti, ilk pozunu verdi
Büşra bebekten 23 gündür haber yok! Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış

Büşra'dan hala haber yok! Babayla ilgili kan donduran bir iddia daha
200 yıl sonra bir ilk olacaktı! İki kez ölümcül ilaç verildi ama ölmedi

200 yıl sonra bir ilk olacaktı! İdamda yaşananlar ülkeyi karıştırdı
Adana'da yolcularla sohbete dalan minibüs şoförü önündeki dolmuşa çarptı! O anlar kamerada

Direksiyonda yolcularla sohbete daldı! Sonu araç kamerasında
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi! İsmail Kartal müjdeyi verdi

Sonunda muradına erdi! İsmail Kartal yüzüne söyledi