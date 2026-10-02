TELE2 Haber yayın hayatını sonlandırma kararı aldı

TELE1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanması ve kanala kayyum atanmasının ardından TELE1 çalışanları tarafından kurulan, internet üzerinden yayın yapan TELE2 Haber’in yayınları sona erdi.

“RTÜK'ÜN İSTEDİĞİ 2 MİLYON LİRALIK LİSANS BEDELİNİ ÖDEYEMEYECEĞİMİZ İÇİN YAYINLARI SONLANDIRMA KARARI ALDIK”

TELE2 programcısı Murat Taylan, son yayında yaptığı açıklamada, RTÜK’ün talep ettiği lisans bedelini ekonomik koşullar nedeniyle karşılayamadıklarını söyledi.

Taylan, şunları kaydetti: “Televizyon kanalı kuramıyoruz. RTÜK biliyorsunuz TELE2 Haber yayına başladıktan kısa bir süre sonra iki lisans birden istedi bizden. RTÜK’ün önümüze koyduğu lisans talebi 2 milyon lira. Kendi içimizde bile bir küçülmeye gitmeyi zorunlu kılacak ekonomik koşullar olunca haliyle yasal olarak bizden istenen sürenin sonuna geldiğimiz ve istenen lisans bedelini ödeyemeyeceğimiz için TELE2 Haber adıyla yaptığımız yayınları sonlandırma kararı aldık.”

NE OLMUŞTU?

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı ‘casusluk’ soruşturması kapsamında tutuklanmış ve TELE1’in sahibi ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık A.Ş.’ye de TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar verilmişti. Gelişmenin ardından TELE1 TV’nin ekran yüzleri, TELE2 Haber ismiyle sosyal medya ve internet üzerinden yayın hayatına başlamıştı.

Kaynak: Haberler.com