TEKNOFEST'te insansı robot sıra gecesinde göbek attı! Davul zurna eşliğinde mendil salladı

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Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu programı kapsamında festival alanında düzenlenen sıra gecesinde insansı robot davul ve zurna eşliğinde mendil sallayıp göbek attı. Robotun, sıra gecesi ekibinin seslendirdiği türkülere eşlik ettiği anlar renkli görüntüler oluşturdu.

ÖNCE ÇİĞ KÖFTE YOĞURDU, SONRA MENDİL SALLADI

Şanlıurfa'nın geleneksel sıra gecesi kültürü, TEKNOFEST Güneydoğu'da teknolojiyle buluştu. Haliliye Belediyesi'nin standında düzenlenen sıra gecesine insansı robot da katıldı. Davul ve saz eşliğinde acılı çiğ köfte yoğuran robot, daha sonra eline aldığı mendille müzik eşliğinde oynadı. Robotun, sıra gecesi ekibine eşlik ettiği anlar, ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi.

'URFALIYAM EZELDEN' TEKNOFEST'E UYARLANDI

Sıra gecesi ekibi, Şanlıurfa'nın sevilen türkülerinden 'Urfalıyam Ezelden'i TEKNOFEST'e uyarlayarak seslendirdi. Türkünün sözlerinde, "Urfalıyam ezelden, gönlüm geçmez roketten, gönlümüzün gözü çıksın, vazgeçmem TEKNOFEST'ten" ifadelerine çevrildi.

Teknoloji ile geleneksel müziğin bir araya geldiği etkinlikte vatandaşlar cep telefonlarıyla robotun oynadığı anları görüntüledi.

500 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ ZİYARET ETTİ

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret eden öğrencilerin sayısının 500 bini aştığı bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizasyonuyla servislerle festival alanına getirilen öğrenciler, havacılık, uzay ve teknoloji stantlarını gezerken, düzenlenen atölye çalışmalarına da katıldı. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da belediyenin standında ziyaretçiler ve gençlerle bir araya geldi. Festival alanındaki ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten Canpolat, Şanlıurfa'nın kadim medeniyet birikiminin bilim, sanayi ve teknolojiyle buluştuğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı