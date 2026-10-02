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TFF'den Galatasaray'a kötü haber! Okan Buruk ve Ugochukwu'nun cezaları onandı

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TFF'den Galatasaray'a kötü haber! Okan Buruk ve Ugochukwu'nun cezaları onandı
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TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Lesley Ugochukwu'nun cezalarına yapılan itirazları karara bağladı. Kurul, Buruk'un 1 maçlık, Ugochukwu'nun ise 2 maçlık cezasını onarken, sarı-kırmızılı kulübe verilen 350 bin liralık para cezasını da değiştirmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Lesley Ugochukwu'nun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen cezalara yaptığı itirazları inceledi.

OKAN BURUK'UN CEZASI ONANDI

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Okan Buruk'a, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verilmişti.

Buruk'a ayrıca 100 bin lira para cezası uygulanmıştı. Tahkim Kurulu, verilen cezalarda isabetsizlik bulunmadığına hükmederek kararı onadı.

UGOCHUKWU'YA 2 MAÇ MEN

Aynı karşılaşmada kırmızı kartla oyundan atılan Lesley Ugochukwu'nun cezası da değişmedi. Tahkim Kurulu, Ugochukwu'ya verilen 2 resmi müsabakadan men cezasını onadı.

GALATASARAY'IN 350 BİN LİRALIK CEZASI DA DEĞİŞMEDİ

Kurul ayrıca Galatasaray'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle verilen 350 bin liralık para cezasını da onadı.

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