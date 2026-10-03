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Aziz Yıldırım 3-4 haftaya açılacak demişti! Lukaku ilk golünü Türkiye'ye attı

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Aziz Yıldırım 3-4 haftaya açılacak demişti! Lukaku ilk golünü Türkiye'ye attı
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın "Romelu Lukaku'yu 3-4 hafta görürsünüz" demesinin ardından Belçikalı golcü çıktığı ilk resmi maçta A Milli Takımımız karşısında golünü buldu.

UEFA Uluslar A Ligi 3. hafta mücadelesinde A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda karşılaştığı Belçika’ya 3-0 mağlup oldu. Maç boyunca oyun üstünlüğünü elinde tutan ev sahibi ekip, net bir skorla 3 puanın sahibi oldu.

"3-4 HAFTAYA GÖRÜRSÜNÜZ" DEMİŞTİ 

?Karşılaşmaya damga vuran anlardan biri ise Fenerbahçe forması giyen Romelu Lukaku’nun golü oldu. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, geride bıraktığımız günlerde bu sezon hiç gol atamayan Lukaku için " Romelu Lukaku'yu 3-4 hafta görürsünüz" demişti.

LUKAKU İLK GOLÜNÜ ATTI

Belçika formasıyla A Milli Takımımız karşısında oyuna sonradan giren tecrübeli forvet, sergilediği etkili futbolu attığı golle süsledi. Lukaku böylece bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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