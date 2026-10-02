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Özlem Gültekin Çelik’in ölümünde kan donduran WhatsApp mesajları dosyada

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Özlem Gültekin Çelik’in ölümünde kan donduran WhatsApp mesajları dosyada
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Yüksek doz anestezik madde nedeniyle hayatını kaybeden Özlem Gültekin Çelik’in soruşturmasında, şüphelilerin kendi aralarındaki WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Kan donduran mesajlarda "Tüm ilaçları at", "Öldürecek kendini" ve "Bir daha tedarik edersen..." ifadelerinin yer aldığı görüldü.

  • Özlem Gültekin Çelik'in ölümüne yüksek dozda propofol maddesi uygulanmasının neden olduğu otopsi incelemesinde belirlendi.
  • Özlem Gültekin Çelik'e ölümüne yol açan tıbbi maddeleri temin ettiği tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
  • Şüphelilerin cep telefonlarındaki WhatsApp yazışmalarında 'Bütün elindeki ilaçları at', 'İlaçları sakla, beyaz olanları', 'Öldürecek kendini', 'Getirme bir daha ne olur, getirme' ve 'Bir daha tedarik edersen…' mesajları yer aldı.

13 Ağustos’ta yaşamını yitiren sunucu Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin Çelik’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni ve vahim detaylar gün yüzüne çıktı. Yapılan otopsi incelemesinde Çelik’in, yüksek dozda propofol maddesi uygulanması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Özlem Gültekin Çelik’in ölümüne yol açan tıbbi maddeleri temin ettiği tespit edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmanın gizli tanık ifadeleri ve dijital materyaller üzerinden genişletildiği öğrenildi.

WHATSAPP MESAJLARI DOSYAYA GİRDİ

Emrullah Erdinç'in haberine göre; şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemelerde elde edilen WhatsApp yazışmaları, olayın vahametini gözler önüne serdi. Dosyada yer alan dikkat çekici mesajlar şu şekilde kaydedildi:

  • "Bütün elindeki ilaçları at" 
  •  "İlaçları sakla, beyaz olanları" 
  •  "Öldürecek kendini" 
  •  "Getirme bir daha ne olur, getirme" 
  •  "Bir daha tedarik edersen…"

Savcılık, elde edilen dijital bulgular ve gizli tanık beyanları doğrultusunda soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.

Kaynak: Haberler.com
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