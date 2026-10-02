Özlem Gültekin Çelik’in ölümünde kan donduran WhatsApp mesajları dosyada

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

13 Ağustos’ta yaşamını yitiren sunucu Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin Çelik’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni ve vahim detaylar gün yüzüne çıktı. Yapılan otopsi incelemesinde Çelik’in, yüksek dozda propofol maddesi uygulanması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Özlem Gültekin Çelik’in ölümüne yol açan tıbbi maddeleri temin ettiği tespit edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmanın gizli tanık ifadeleri ve dijital materyaller üzerinden genişletildiği öğrenildi.

WHATSAPP MESAJLARI DOSYAYA GİRDİ

Emrullah Erdinç'in haberine göre; şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemelerde elde edilen WhatsApp yazışmaları, olayın vahametini gözler önüne serdi. Dosyada yer alan dikkat çekici mesajlar şu şekilde kaydedildi:

"Bütün elindeki ilaçları at"

"İlaçları sakla, beyaz olanları"

"Öldürecek kendini"

"Getirme bir daha ne olur, getirme"

"Bir daha tedarik edersen…"

Savcılık, elde edilen dijital bulgular ve gizli tanık beyanları doğrultusunda soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.

Kaynak: Haberler.com