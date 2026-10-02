Montella'ya hayatının şoku! Bursa'dan sonra Belçika'da da aynısını yaşadı

Montella'ya hayatının şoku! Bursa'dan sonra Belçika'da da aynısını yaşadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada skorun 2-0'a gelmesinin ardından tribünlerden "Montella istifa" tezahüratları yükseldi. Ay-yıldızlıların Bursa'da İtalya'ya 4-1 mağlup olduğu önceki karşılaşmada da tribünler Vincenzo Montella'yı istifaya davet etmişti.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlı ekip, mücadelenin 64. dakikasına 2-0 geride girdi.
TRİBÜNLERDEN "MONTELLA İSTİFA" SESLERİ
Belçika'nın skoru 2-0'a getirmesinin ardından tribünlerde teknik direktör Vincenzo Montella'ya yönelik tepkiler yükseldi. Karşılaşmanın 64. dakikasında tribünlerden "Montella istifa" tezahüratları duyuldu.
İTALYA MAÇINDA DA AYNI TEZAHÜRAT YAPILMIŞTI
Montella, benzer bir tepkiyle A Milli Takım'ın bir önceki karşılaşmasında da karşılaşmıştı. Türkiye'nin Bursa'da İtalya'yı konuk ettiği ve sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldığı karşılaşmada da tribünlerden "Montella istifa" sesleri yükselmişti. Belçika karşısında skorun 2-0'a gelmesinin ardından aynı tezahüratların bir kez daha yapılması dikkat çekti.