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Montella'ya hayatının şoku! Bursa'dan sonra Belçika'da da aynısını yaşadı

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Montella'ya hayatının şoku! Bursa'dan sonra Belçika'da da aynısını yaşadı
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A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada skorun 2-0'a gelmesinin ardından tribünlerden "Montella istifa" tezahüratları yükseldi. Ay-yıldızlıların Bursa'da İtalya'ya 4-1 mağlup olduğu önceki karşılaşmada da tribünler Vincenzo Montella'yı istifaya davet etmişti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlı ekip, mücadelenin 64. dakikasına 2-0 geride girdi.

TRİBÜNLERDEN "MONTELLA İSTİFA" SESLERİ

Belçika'nın skoru 2-0'a getirmesinin ardından tribünlerde teknik direktör Vincenzo Montella'ya yönelik tepkiler yükseldi. Karşılaşmanın 64. dakikasında tribünlerden "Montella istifa" tezahüratları duyuldu.

İTALYA MAÇINDA DA AYNI TEZAHÜRAT YAPILMIŞTI

Montella, benzer bir tepkiyle A Milli Takım'ın bir önceki karşılaşmasında da karşılaşmıştı. Türkiye'nin Bursa'da İtalya'yı konuk ettiği ve sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldığı karşılaşmada da tribünlerden "Montella istifa" sesleri yükselmişti. Belçika karşısında skorun 2-0'a gelmesinin ardından aynı tezahüratların bir kez daha yapılması dikkat çekti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Futbol dökülüyor, hakemler dökülüyor, borsa dökülüyor, adalet dökülüyor, ekonomi dökülüyor ama maşallah kimse istifa etmiyor, oturun koltuklarınızda, yandaşçılığa devam, bakalım sonumuz ne olacak.

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Haber YorumlarıRealist:

Ama yinede hernedense 22 yil oncesine gore %5.000 daha iyiyiz. Onceden seker yoktu seker. Un yoktu kitap yoktu kalem yoktu yag yoktu adalet yoktu hastane yoktu yol yoktu uretim yoktu ama borc coktu chp toktu

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yanıt2
Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Realist, bir yanlışı savunmak için başka bir yanlışı gerekçe göstermek, yanlışı haklı çıkarmaz, ben chp yi övmedim övmemde, bunları görüpte üç maymunu mu oynayalım.

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Haber YorumlarıOrhan YARIMCALI:

insanda biraz utanma olur ve istifa eder tff hala görevinin başında helal olsun hoş neremiz düzgün ki futbolumuz düzgün olsun :(

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Haber YorumlarıEmine Eser:

Başta tff başindaki golge olan haciosmanoglu, daha sonra teknik direktõr ve ekibinde, daha sonra ruhsuz futbolcularda, daha sonra bende.

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