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Flydubai, Tel Aviv uçuşlarını kokpitteki olay sonrası geçici askıya aldı

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Flydubai, yetkililerin talebi üzerine Tel Aviv uçuşlarını ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak askıya aldı. CEO Gays el-Gays, olay nedeniyle Suudi Arabistan'a yönlendirilen FZ1073 seferindeki 172 yolcu ve mürettebatın güvende olduğunu, kaptan pilotun BAE'ye döndüğünü bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Flydubai hava yolu şirketi, uçaklarından birinin kokpitinde bu hafta yaşanan olayın ardından yetkililerin talebi üzerine Tel Aviv uçuşlarını ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak askıya aldı.

Flydubai Üst Yöneticisi (CEO) Gays el-Gays, şirketin internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Yetkililerin talebi üzerine Tel Aviv uçuşlarımızı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak askıya aldık." ifadesini kullandı.

Gays, şirket ekiplerinin uçuşların askıya alınmasından etkilenen yolculara yardımcı olmak ve nihai varış noktalarına ulaşmalarını sağlamak için çalıştığını belirtti.

Dubai'den Tel Aviv'e gitmek üzere 30 Eylül'de havalanan FZ1073 sefer sayılı uçağın, kokpitte yaşanan "güvenlik olayı" nedeniyle Suudi Arabistan'ın Tebük kentine yönlendirildiğini hatırlatan Gays, uçaktaki 172 yolcu ile mürettebatın güvende olduğunu ve kendilerine gerekli desteğin sağlandığını kaydetti.

Gays, olay sırasında yaralanan uçağın kaptan pilotunun gerekli sağlık kontrollerinin ardından BAE'ye döndüğünü bildirdi.

Uçağın kontrolünü sağlayarak güvenli şekilde iniş yapan pilotlar ile kaptan ve kabin ekibine teşekkür eden Gays, olay sırasında mürettebata yardımcı olan yolcuların tutumundan da övgüyle söz etti.

Gays, Suudi Arabistan makamlarına "hızlı ve profesyonel müdahaleleri", BAE makamları ile diğer ilgili taraflara da yolcuların ve mürettebatın ülkelerine dönmelerine sağladıkları destek dolayısıyla teşekkür etti.

Olayla ilgili yetkili makamların öncülüğünde Flydubai'nin de destek verdiği kapsamlı soruşturmanın sürdüğünü belirten Gays, şunları kaydetti:

"FZ1073 seferinde uçakta neler yaşandığına ilişkin birçok soru olduğunu biliyorum. Gerçeklerin ortaya çıkarılması için bu sürecin tamamlanmasına imkan tanımamız önem taşıyor."

Ne olmuştu?

İsrail basını, Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından uçağın kaçırıldığını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu.

Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan 2 pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını belirtmiş, uçaktaki yardımcı pilotun Ummanlı olduğunu ve diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.

Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun, kaptan pilotu defalarca bıçakladığı iddiasına yer verilen haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpite girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürülmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olayda pilotlardan birinin "uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretlerin olduğunu" iddia ederken; BAE'ye ait hava yolu şirketi Flydubai, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde çıkan kavganın sebebinin belirsiz olduğunu bildirmişti.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığının dün yaptığı açıklamada da BAE'den bir güvenlik ekibinin katılımıyla yürütülen ilk soruşturmada, yardımcı pilotun pilota saldırdığı ve olayda her ikisinin de yaralandığının belirlendiği bildirilmişti.

Pilot ile yardımcı pilotun tedavilerinin tamamlanmasının ardından BAE güvenlik ekibi eşliğinde Abu Dabi'ye gitmek üzere Suudi Arabistan'dan ayrıldıkları kaydedilmişti.

Kaynak: AA
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