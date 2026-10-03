Aydın Ünal'dan fon soruşturmasına ilişkin çarpıcı yorum: Kimsenin yanına kar kalmıyor

25 ve 26. dönemlerde AK Parti Ankara Milletvekilliği yapan gazeteci-yazar Aydın Ünal, fon soruşturmasının yalnızca ekonomik değil, siyasi ve sosyal sonuçlar da doğurabileceğini söyledi. Sürecin bir an önce sonuçlandırılması gerektiğini belirten Ünal, "Bu sorun çözülmezse seçimle iktidar değişir" ifadelerini kullandı.

Katıldığı bir canlı yayın programında gündemdeki fon soruşturmasını değerlendiren Ünal, dosyanın uzaması halinde oluşabilecek risklere dikkat çekti. Soruşturmanın belirsizliğinin hem ekonomi hem de siyaset açısından sorun üretmeye devam edeceğini savunan Ünal, sürecin hızlı ve net biçimde sonuçlandırılması gerektiğini söyledi.

"BU SORUN ÇÖZÜLMEZSE SEÇİMLE İKTİDAR DEĞİŞİR"

Fon soruşturmasının seçimler açısından da risk oluşturduğunu dile getiren Ünal, geçmişte benzer uyarıları farklı başbakanlara da yaptığını belirtti.

Ünal, "Son üç başbakana 'Eğer şu sorun çözülmezse seçimi kaybederiz' cümlesini ben de kurdum, birçok arkadaşım da kurdu. Danışmanlardan, bakanlarımızdan, milletvekillerimizden ve anketçi arkadaşlardan bu cümleyi kuranlar oldu. Son derece doğal, son derece normal bir cümle bu. Tehdit değil, bir tavsiye diyebilirsin, çağrı diyebilirsin, uyarı diyebilirsin" dedi.

Kendisinin de aynı risk konusunda endişesinin sürdüğünü belirten Ünal, "Dolayısıyla bu mesele çözülmeli ki seçimlere ilişkin risk de ortadan kalkmalı" ifadelerini kullandı.

"MESELE SADECE SEÇİM DEĞİL"

Soruşturmanın yalnızca seçimlere olası etkisi üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini de söyleyen Ünal, borsadaki hareketlerin ekonomi üzerinde oluşturabileceği etkiye dikkat çekti.

Fon soruşturmasının Türkiye'nin dış ilişkileri ve bölgesel konumu açısından da riskler oluşturabileceğini savunan Ünal, savunma sanayii şirketlerinin de süreçten etkilenebileceğini dile getirdi.

Ünal, savunma sanayiine iş yapan bazı taşeron firmaların borsa ve fonlar nedeniyle ciddi kayıplar yaşadığını, bunun da işlerin yetiştirilmesini zorlaştırdığı yönünde bir değerlendirme aldığını belirtti.

"Ekonomideki, siyasetteki, sosyal hayattaki riskleri kaldırmak için bu meselenin çok hızlı bir şekilde ve keskin bir şekilde çözüme kavuşturulması gerekiyor. Bizim derdimiz, bizim kaygımız bu" diyen Ünal, belirsizliğin devam etmesinin yeni sorunlar doğurabileceğini söyledi.

"BÜTÜN İSİMLER ORTAYA ÇIKARILSIN, DOSYA KAPATILSIN"

Soruşturmada adı geçen isimlere ilişkin kamuoyunda çok sayıda söylenti bulunduğunu belirten Ünal, bunların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının netleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ünal, "Belki Fatma Betül Sayan'dan başka kimse yoktur. Bilemiyoruz bunu. Belki de yok. Yani çok söylenti var. Belki hepsi söylenti. Öyleyse bile tablo netleşsin, denilsin ki bütün isimleri ortaya çıkardık, gördük, baktık ve bu kadarmış denilsin ve bu dosya kapatılsın bir an önce" diye konuştu.

Dosyanın açık kalmasının yeni tartışmalara yol açacağını savunan Ünal, "Kapatılmadığı müddetçe bu dosya sorun üretmeye devam edecek" dedi.

“BU CENAZE KALKMAZSA ORTADAN, BU CENAZE GÖMÜLMEZSE...”

Ünal, kendisinin ve programdaki diğer isimlerin seçimlere ilişkin yaptığı değerlendirmelerin tehdit olarak yorumlanmasına da tepki gösterdi.

"Seçimden bahsediyoruz. Yani bu cenaze kalkmazsa ortadan, bu cenaze gömülmezse, bu seçimleri de riske atabilir. Bu kaygım benim. Sen bu kaygını dile getirdin, benim bu kaygım hala bugün de devam ediyor" diyen Ünal, sözlerinin bir tehdit değil, siyasi sonuçlara ilişkin uyarı olduğunu belirtti.

"KİMSENİN YANINA KAR KALMIYOR"

Ünal, programın sonunda soruşturmayla ilgili sert ifadeler de kullandı. Kamuoyunda gündeme gelen iddiaların hukuki süreçte açıklığa kavuşması gerektiğini belirten Ünal, sorumluluğu bulunan kişilerin yaptıklarının karşılığını göreceğini savundu.

Fatma Betül Sayan'ın durumunu da bu kapsamda değerlendiren Ünal, "Vallahi de billahi de kimsenin yanına kar kalmıyor" dedi.

Ünal, "Bu hırsızlık yapan, haram yiyenlerin hepsinin başına bu ya da benzeri vakalar gelecek. Eğer gelmezse de ahirette hesabı sorulacak. Haramdan sakının" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

Kaynak: Haberler.com